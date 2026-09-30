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Resumen

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El dispositivo termoeléctrico basado en la unión de películas de Ag2Se (tipo n) y Cu2Se (tipo p). (Foto: IMN-CSIC)
El dispositivo termoeléctrico basado en la unión de películas de Ag2Se (tipo n) y Cu2Se (tipo p). (Foto: IMN-CSIC)
Por Agencia Europa Press

Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado un método “sencillo, sostenible y escalable” para convertir calor residual en electricidad, según ha informado este lunes el propio organismo estatal. Se trata de una forma de fabricar películas delgadas de seleniuro de plata y el de cobre con elevadas prestaciones termoeléctricas a temperatura ambiente.

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