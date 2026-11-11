Una de las características de esta especie es que portaba embriones desarrollados en su bolsa dorsal. (Foto: Difusión)
Una de las características de esta especie es que portaba embriones desarrollados en su bolsa dorsal. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Una rana marsupial que protege a sus crías en una bolsa ubicada en la espalda es la nueva especie descrita para la ciencia en el Bosque de Protección Alto Mayo, en San Martín.

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