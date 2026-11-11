Una rana marsupial que protege a sus crías en una bolsa ubicada en la espalda es la nueva especie descrita para la ciencia en el Bosque de Protección Alto Mayo, en San Martín.

El nombre que ha recibido es Gastrotheca sanmartin. Fue encontrada durante una expedición en 2014 y su identidad fue confirmada mediante estudios morfológicos y genéticos.

La investigación fue desarrollada por Daniel Rodríguez y Juan Carlos Cusi, ambos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y Rudolf von May, de la University of California. Además, este descubrimiento fue publicado el 30 de octubre en la revista científica Salamandra.

El ejemplar estudiado es una hembra adulta encontrada a 3.245 metros de altitud, en un pajonal húmedo de las zonas altas del área protegida. Portaba embriones desarrollados en su bolsa dorsal. En esta especie, las crías presentan desarrollo directo: completan su transformación en pequeñas ranas sin pasar por una etapa de renacuajo de vida libre.

Por otro lado, su nombre rinde homenaje a San Martín y a la diversidad biológica que alberga este departamento. El Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), destacó la importancia de las áreas naturales protegidas para resguardar la biodiversidad y contribuir al conocimiento científico del país.

Una de las dificultades ha sido el acceso hasta el lugar donde habita la especie. (Foto: Difusión)

Según información de Sernanp, el trabajo no fue sencillo y ha tomado más de una década confirmar este hallazgo. Llegar hasta el lugar exigió avanzar por sectores remotos y de difícil acceso, con apoyo de guardaparques y pobladores locales. Después del registro inicial, los investigadores reunieron y analizaron la evidencia necesaria para determinar que se trataba de una especie distinta de las conocidas.

“El BPAM es un albergue de especies que todavía no han sido descritas. Este hallazgo es una muestra de que aún queda mucho por conocer”, señaló el investigador Juan Cusi.

Por su parte, la jefa del Bosque de Protección Alto Mayo, Ivonne Paico, destacó que el descubrimiento confirma el valor de proteger ecosistemas de montaña que albergan especies únicas y todavía desconocidas para la ciencia.

El hallazgo refuerza la necesidad de sostener la investigación y el trabajo conjunto entre el Estado, la comunidad científica y la población local para conservar los ambientes que hacen posibles estos descubrimientos.