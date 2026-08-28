Se trata de una especie endémica ya que solo ha sido registtrada en Perú. (Foto: Senanp/Difusión)
Se trata de una especie endémica ya que solo ha sido registtrada en Perú. (Foto: Senanp/Difusión)
Por Redacción EC

La naturaleza siempre trae sorpresas. Esta vez una nueva especie de lagartija ha sido descubieta en las tierras altas de Puno. Se trata de Liolaemus yawar, una especie del grupo Liolaemus montanus, registrada en el distrito de Putina, en la provincia de San Antonio de Putina, a más de 4100 metros sobre el nivel del mar.

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