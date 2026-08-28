La naturaleza siempre trae sorpresas. Esta vez una nueva especie de lagartija ha sido descubieta en las tierras altas de Puno. Se trata de Liolaemus yawar, una especie del grupo Liolaemus montanus, registrada en el distrito de Putina, en la provincia de San Antonio de Putina, a más de 4100 metros sobre el nivel del mar.

El nombre yawar, que significa “sangre” en quechua, alude a la intensa coloración rojo sangre que presentan los machos adultos, una de las características más distintivas de esta especie. La denominación también reconoce el valor cultural y lingüístico del quechua en los Andes, región donde habita esta nueva especie.

Para identificarla como una especie nueva, los investigadores analizaron características morfológicas y evidencia molecular y filogenética. Liolaemus yawar puede alcanzar hasta 91,6 milímetros de longitud y presenta una combinación particular de rasgos que permite distinguirla de otras especies relacionadas, entre ellas su tamaño corporal, patrón de coloración y características de sus escamas.

La especie es endémica de Puno y del Perú, ya que solo ha sido registrada, hasta el momento, en una localidad ubicada entre San Antonio de Putina y Mina Rinconada.

Lagartija es reconocida por su intenso color sangre en el lomo. (Foto: Senanp/Difusión)

Por lo que se conoce, vive en ambientes de puna y pastizales altoandinos, donde se desplaza entre rocas y utiliza madrigueras como refugio. Los investigadores advierten que todavía se conoce poco sobre su historia natural y que nuevas exploraciones podrían ampliar el rango conocido de la especie.

El estudio fue realizado por un equipo internacional de científicos de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, integrado por Cristian S. Abdala, Alejandro Laspiur, Álvaro J. Aguilar-Kirigin, Roberto C. Gutiérrez Poblete, Romina V. Semhan, Marcos M. Paz, Sebastián A. Quinteros, José A. Cerdeña, Ling D. Huamaní-Valderrama, Pablo Valladares-Faúndez, Damien Esquerré y Juan C. Chaparro.

La investigación fue publicada el 26 de agosto de 2026 en la revista científica Acta Zoológica Lilloana.

Este conocimiento también es clave para el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), pues estos hallazgos confirman que la biodiversidad del Perú aún guarda especies y conocimientos por descubrir, incluso fuera de las áreas naturales protegidas.