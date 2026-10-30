Pese a su considerable tamaño, el cuerpo celeste había pasado inadvertido debido a que se encuentra en una región del cielo poblada por millones de estrellas de la Vía Láctea. (Foto: NASA Hubble Space Telescope)
Pese a su considerable tamaño, el cuerpo celeste había pasado inadvertido debido a que se encuentra en una región del cielo poblada por millones de estrellas de la Vía Láctea. (Foto: NASA Hubble Space Telescope)
/ Unsplash
Por Redacción EC

Un equipo de astrónomos ha descubierto un enorme objeto helado en los confines del sistema solar, más allá de Plutón, que podría convertirse en un nuevo planeta enano. El cuerpo celeste, denominado provisionalmente 2026 ED138, fue identificado mediante el Observatorio Vera C. Rubin, ubicado en Chile, y tendría un diámetro de entre 600 y 1.500 kilómetros, según las primeras estimaciones.

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