Un equipo de astrónomos ha descubierto un enorme objeto helado en los confines del sistema solar, más allá de Plutón, que podría convertirse en un nuevo planeta enano. El cuerpo celeste, denominado provisionalmente 2026 ED138, fue identificado mediante el Observatorio Vera C. Rubin, ubicado en Chile, y tendría un diámetro de entre 600 y 1.500 kilómetros, según las primeras estimaciones.

El objeto se encuentra actualmente a una distancia del Sol equivalente a unas 46 veces la que separa a la Tierra de nuestra estrella. Los cálculos indican que tarda aproximadamente 281 años en completar una órbita solar, cuya inclinación es de unos 25 grados respecto al plano en el que se desplazan los planetas.

El descubrimiento fue realizado el pasado 13 de octubre por Matthew Holman, investigador del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, mientras analizaba imágenes obtenidas por citado observatorio durante los primeros meses de 2026. Un programa informático diseñado para identificar cuerpos en movimiento permitió detectar el objeto, cuyo brillo y distancia llamaron inmediatamente la atención del científico.

Ante la duda de cómo un cuerpo tan grande pudo pasar desapercibido, el equipo de investigadores revisó más rastros del objeto. Así, se toparon con 30 observaciones del mismo cuerpo celeste realizadas entre marzo y julio de este año. Además, imágenes de archivo del Observatorio Interamericano Cerro Tololo permitieron reconstruir su trayectoria desde 2016. Pese a su considerable tamaño, había pasado inadvertido debido a que se encuentra en una región del cielo poblada por millones de estrellas de la Vía Láctea.

Sin embargo, los científicos todavía deben confirmar si 2026 ED138 reúne las condiciones para ser considerado un planeta enano. Para obtener dicha categoría se deben alcanzar ciertos requisitos. Según la Unión Astronómica Internacional (UAI), estos cuerpos deben orbitar alrededor del Sol, tener suficiente masa para adquirir una forma aproximadamente esférica por efecto de su propia gravedad y no haber despejado su entorno orbital de otros objetos. Para comprobarlo, serán necesarias nuevas observaciones, especialmente mediante telescopios infrarrojos.

En la periferia de nuestro sistema solar se encuentra el vecindario de los llamados objetos transneptunianos, aquellos que están pasando el último planeta del Sistema Solar. Entre dichos objetos están cuatro de los cinco planetas enanos reconocidos oficialmente, que son: Plutón, Eris, Haumea y Makemake. El quinto de este grupo se ubica en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter.

De confirmarse su clasificación, 2026 ED138 podría sumarse a los cinco planetas enanos reconocidos oficialmente. El hallazgo también demuestra el potencial del Observatorio Vera C. Rubin, que durante los próximos diez años examinará sistemáticamente el cielo del hemisferio sur para descubrir nuevos cuerpos celestes y ampliar el conocimiento sobre las regiones más lejanas del sistema solar.