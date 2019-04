Por qué el hallazgo de galaxias sin materia oscura pone a prueba todo que sabemos del Universo

Para moverse, generar estrellas, incluso para nacer, las galaxias necesitan materia oscura, que ocupa cerca del 80% del Universo y que no emite ningún tipo de radiación electromagnética.

Ese es el consenso al que llegaron los astrofísicos. Pero hace un año, un científico de la Universidad de Yale, Pieter Van Dokhum, halló una galaxia que desafiaba esta idea: no tenía materia oscura.

[Miles de millones de planetas viajan sin control en nuestra galaxia, afirma estudio]

[¿Cómo se originan las explosiones más potentes del Universo? Científicos logran responder esta pregunta]



Como era de esperarse, Van Dokhum fue muy criticado, pero la seriedad de su trabajo hizo dudar a muchos físicos sobre el rol que cumple la materia oscura en el Universo.

Ahora, un año después, el investigador y su equipo han realizado un nuevo descubrimiento: otra galaxia sin materia oscura, de acuerdo a un estudio publicado en la revista "The Astrophysical Journal Letters".

En esta investigación, Dokhum brinda mayores detalles sobre la galaxia sin materia oscura y dan más información sobre la anterior galaxia que descubrieron, llamada NGC 1052-DF2.

¿Cómo llegan a esa conclusión? Tras analizar los datos obtenidos por observaciones, comprobaron que los cúmulos de estrellas de esa galaxia no necesitan de materia oscura para moverse.

De este modo, ponen en duda que el "pegamento" de las galaxias sea la materia oscura como se creía hasta ahora.

Para que el movimiento de las galaxias ocurra, es necesaria una gran cantidad de gravedad, pero los objetos que se pueden observar en ellas no explican el movimientos de las mismas. Por ello, los científicos concluyeron que había "algo" que no se puede ver, pero que está ahí, que explica la fuerza gravitatoria necesaria para que las estrellas se mueva. Ese algo es la materia oscura, que aún no ha podido ser detectada por instrumentos en la Tierra.

Ahora los científicos deberán corroborar la investigación de Dokhum y explicar por qué estas galaxias no tienen materia oscura y pueden moverse como todas las demás.



Síguenos en Twitter...