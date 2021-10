Conforme a los criterios de Saber más

La Organización Mundial de Salud (OMS), a propósito del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra hoy, publicó un informe detallado y actualizado del panorama de la salud mental en sus países miembros. Las cifras, según la propia OMS, no solo son decepcionantes, sino que marcan un escenario de fracaso global en la prestación y acceso de este servicio.

El nuevo Atlas de Salud Mental, elaborado en un momento en que la pandemia por el Covid-19 se llevó todos los esfuerzos e iniciativas, reveló que en el 2020 solo el 51% de sus 194 estados miembros tenía un plan nacional de salud mental en concordancia con estándares internacionales de derechos humanos, mientras que el 52% tenía programas de prevención y promoción de la salud mental. La meta para este año era que estos indicadores estuvieran sobre el 80%.

Si bien hay un aumento de la promoción de la salud mental, que pasó de 41% de los estados miembros en 2014 al 52% en 2020, la eficacia es cuestionable: 31% de los programas no contaba con recursos humanos y financieros, el 27% no tenía un plan definido y el 39% no tenía pruebas documentadas de los avances y/o el impacto.

Las cifras de Perú

En el Perú, según estimaciones del Ministerio de Salud, dos de cada 10 peruanos (20%) padecen de algún trastorno mental. Del total de 6,5 millones que sufre de algún problema de salud mental, aproximadamente 5,2 millones no recibe atención.

En mayores de 18 años, seis de cada 10 (61.5%) sufre por algún tipo malestar emocional, 34.9% presenta sintomatología asociada a depresión moderada a severa y 13.1 % refiere ideación suicida. En el caso de los niños y adolescentes, el 30% está en riesgo de presentar un problema de salud mental de tipo emocional, conductual o atencional El doctor Yuri Cutipé, director de Salud Mental del Minsa, señala que desde el 2015 hay una mejora sustancial del presupuesto anual destinado a la salud mental, pasando de 211 millones de soles (1.4% de la partida destinada al Minsa) a 573 millones de soles en 2021 (2%).

“Pese a ello hay mucho por mejorar y acortar brechas en regiones en donde la inversión per cápita aún está muy por debajo del promedio mundial. No seguir incrementando el presupuesto, sobre todo con los efectos que viene dejando la pandemia sería un error grande”, señala Cutipé en declaraciones a El Comercio.

Gasto por peruano

El promedio de inversión per cápita anual en países de medianos ingresos es de 9 dólares (un aproximado de 37.08 soles), según un reporte de la OMS. Perú está considerado en este grupo de países. No obstante, solo una región, Moquegua ($ 9.43/S/ 38.85), está por encima de ese promedio. El resto está muy lejos de esa media, incluso más de la mitad de las regiones está por debajo del promedio de inversión per cápita anual en países de bajos ingresos, que es de 4.15 dólares (un aproximado de 16.48 soles)

Por encima de esta media de inversión de $ 4.15 solo están además de Moquegua, Tacna ($ 7.16/S/ 29.49), Lima Metropolitana ($ 7.13/S/ 29.37), Apurímac ($ 6.87/S/ 28.30), Madre de Dios ($ 6.52/S/ 26.86), Huancavelica ($ 5.28/ S/ 21.75), Amazonas ($ 5.02/ S/ 20.68), Tumbes ($ 4.66/ S/ 19.19) y Ayacucho ($ 4.36/S/ 17.96).

El doctor Cutipé señala que existen varios factores que explican el rezago de algunas regiones. “Depende de la gestión en la región, pero también de la cantidad de población de cada zona. Moquegua es un lugar con pocos habitantes, ese es un determinante para que encabece este ránking”, indica el especialista.

Una muestra del crecimiento que se ha tenido en regiones es Piura, que, aunque en este momento está por debajo del promedio de $ 16.48, ha multiplicado su inversión per cápita de S/ 0.50 en 2014 a S/ 12.11 en 2021. “En una región de dos millones de habitantes solo había 14 psicólogos. Con 0.50 centavos no alcanzaba ni para los refrigerios del personal”, indica Cutipé.

En ese momento Piura no tenía un centro de salud mental, ahora tiene 12. Debe haber un centro de salud por un máximo de 100 mil habitantes

Servicios de salud mental

En la actualidad hay 1,043 establecimientos de primer nivel de atención con un total de 2,214 profesionales en psicología, 206 centros de salud mental comunitaria, 30 unidades de hospitalización y adicciones en hospitales generales y 48 hogares protegidos.

El ex ministro de salud, Óscar Ugarte, resaltó la importancia de tener un primer nivel de atención sólido que permita que los trastornos no escalen en gravedad. “Para ello se necesita contratar personal, abrir centros de salud y acercar aún más estos servicios a la ciudadanía. Hay regiones en donde no se llega como se quisiera”, señaló en declaraciones a El Comercio.

Presupuesto para el 2022

Tanto el doctor Yuri Cutipé, como el doctor Óscar Ugarte coinciden en que el presupuesto debe incrementarse más aún en el contexto de la pandemia, donde los efectos colaterales del Covid-19 terminan afectando la salud mental de la población. Además, el objetivo es que con una mayor partida, las demás regiones equiparen el gasto per cápita

El Minsa solicitó un incremento del presupuesto para atención de salud mental de 191 millones de soles. Sin embargo, la partida asignada en el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2022, que hoy se encuentra en la comisión de Economía del Congreso, considera solo un incremento de 60 millones más.

“Como mínimo el presupuesto para el próximo año debería duplicarse y de forma progresiva llegar al 10% de la partida del Minsa. Ahora mismo en el Congreso aún están a tiempo para incrementar el monto para atender estos problemas urgentes”, dijo Ugarte.





Busca ayuda si sientes:

-Sentimientos constantes de tristeza o desánimo

-Preocupaciones o miedos excesivos

-Altibajos y cambios radicales de humor

-Desconexión de la realidad o alucinaciones

-Incapacidad para afrontar los problemas o el estrés de la vida diaria

-Problemas con el uso de alcohol o drogas

-Exceso de enojo y violencia

-Pensamiento suicida

Número de ayuda: Marca la línea 113 opción 5

O acércate a un Centro de Salud Mental Comunitario Mira aquí la lista completa y los horarios de atención https://www.minsa.gob.pe/salud-mental/