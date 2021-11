Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en evidencia un preocupante panorama: una de cada dos personas con diabetes tipo 2 (asociada al sobrepeso y sedentarismo) que necesitan insulina, no puede acceder a ella. Sin el medicamento, los pacientes tienen un mayor riesgo de sufrir insuficiencia renal, ceguera y amputación de miembros inferiores. Ante esta situación, y en el marco del Día Mundial de la Diabetes, El Comercio conversó con el médico endocrinólogo Segundo Seclén, presidente electo de la Asociación Latinoamericana de Diabetes.

-El nuevo informe de la OMS sobre el acceso a la insulina no es para nada alentador. ¿Qué factores están asociados a esa inaccesibilidad?

Si uno hace un repaso por los diferentes programas de salud de Latinoamérica se dará cuenta que la mayoría de personas tiene que adquirir la insulina con su propio dinero, ya que los programas de salud pública no ofrecen este medicamento . Solo algunos países en la región tienen programas que sí dan la insulina a los pacientes, como Argentina, Chile y Brasil, sobre todo a los grupos de riesgo: niños y adolescentes con diabetes tipo 1, que no tienen producción propia de insulina. Entonces, el acceso a la insulina es bastante bajo y se da en función a las políticas de salud pública.

-¿El sistema de salud peruano ofrece insulina a las personas que la necesitan?

El Seguro Integral de Salud (SIS) solo entrega insulina a los menores de edad que tienen diabetes tipo 1 . Al cumplir 18 años, estos jóvenes ya no podrán recibirla del SIS, a pesar de que la necesitan de por vida. La situación también perjudica a los pacientes de diabetes tipo 2, ya que algunos de estos requieren del medicamento al no hacerle efecto otros fármacos. Los inventores de la insulina ofrecieron la patente del producto sin costo alguno a la comunidad científica. Sin embargo, la industria farmacéutica aumentó de forma progresiva el precio del medicamento. En estos momento, por ejemplo, un frasco de insulina humana cuesta alrededor de 50 o 60 soles . El acceso limitado a la insulina no está siendo solucionado por los sistemas de salud de los gobiernos. Podría estimar que solo el 20% de los pacientes tiene acceso a la insulina.

-Es decir, cada adulto con diabetes tiene que ver cómo consigue la insulina que tanto requiere para sobrevivir...

Es la realidad. Un paciente puede consumir, dependiendo de las dosis, hasta dos o tres viales de insulina, que al mes implica un gasto de entre 150 o 200 soles . Para familias con ingresos medios, se trata de una inversión fuerte. En el Perú se cumple la alerta de la OMS y debería resolverse. Tenemos Ley Nº 28553, Ley General de Protección a las Personas con Diabetes, que se dio en el 2005 y se amplió en el 2018 (Ley Nº 30867), pero hasta el momento no cuenta con un reglamento . La ley tiene tres artículos principales: la creación de un programa nacional de prevención y control de la diabetes, que debería ejecutarse sobre todo en el nivel primario; la disminución de los aranceles y los impuestos de los productos para la diabetes que ingresan al país; que se dé una educación general para todos los pacientes que tienen la enfermedad. Esos tres artículos no se han llevado a cabo porque todavía no se ha publicado el reglamento de la ley. Actualmente estamos presionando, junto con otras asociaciones, para que este reglamento pueda ser aprobado y promulgado. Vamos a insistir para que este tema sea resuelto y la insulina esté disponible para todos los pacientes que la requieran. Si los pacientes de diabetes tipo 1 no reciben insulina, morirán.

-En junio del 2020 se publicó un proyecto de reglamento para esta ley. Sin embargo, desde entonces no hay avances...

Así es. Ese proyecto de reglamento es el que ha quedado en “stand by”. El estilo de cómo se publican en el Perú los reglamentos y las leyes es bastante peculiar, ya que no involucra en la discusión a las personas interesadas. Se supone que un reglamento de este tipo, para una ley de tanta importancia, debería convocar a las asociaciones de pacientes y a las asociaciones científicas , pero eso no ha sucedido, no hay una participación real de estos grupos. En el Perú, alrededor de dos millones de personas tienen diabetes y un 23% de la población presenta prediabetes, es decir, niveles de glucosa por encima de lo normal.

-Frente a los problemas de salud no se puede actuar lentamente...

Hoy, en el Día Mundial de la Diabetes, pediría al ministro de Salud, Hernando Cevallos, para que convoque en una mesa a las sociedades científicas, a las sociedades de pacientes y a los funcionarios de salud para de una vez sentarnos en una mesa y resolver el problema rápidamente, especialmente porque la población con diabetes ha sido una de las más afectadas durante la pandemia.

