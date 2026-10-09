En el marco del Día Mundial del Huevo, que se celebra este viernes 9 de octubre, Compromiso Verde destaca que 668 empresas en América Latina, según Chicken Watch, ya se comprometieron a dejar de abastecerse de huevos de gallinas enjauladas. En el Perú, ya son 175 las empresas que han asumido este compromiso.

Millones de gallinas detrás de cada cifra

Según el Boletín Avícola de julio 2026 del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), en Perú hay 28,7 millones de gallinas utilizadas para producir huevos. Entre enero y julio de este año, estas aves produjeron cerca de 299 mil toneladas de huevo, 0.7% más que en el mismo periodo del 2025. Para dimensionarlo: esa producción equivale a unos 20 huevos al mes por cada peruano, y a 28 en Lima Metropolitana.

De acuerdo con una investigación de Arba, entre el 2% y el 4% de las gallinas utilizadas en la industria del huevo en Perú vive hoy libre de jaulas. Es una cifra todavía baja, pero se ha duplicado en los últimos años: antes se estimaba que solo entre el 1% y el 2% se encontraba fuera de estos sistemas.

Aun así, más de 96 de cada 100 gallinas siguen en jaulas en batería. Allí, cada una pasa su vida en un espacio menor al de una hoja A4, junto a otras aves y sin poder extender las alas por completo. En un sistema libre de jaulas, en cambio, pueden caminar, extender las alas, anidar y darse baños de tierra: comportamientos básicos que una jaula no permite.

En busca del cambio

Frente a esta realidad, es importante destacar que son las empresas las que están acelerando la transición. Así lo muestra Chicken Watch, plataforma internacional que registra los compromisos de bienestar animal asumidos por empresas y da seguimiento a su cumplimiento. Es así que se registran 175 empresas con compromisos libres de jaulas en Perú, 118 de las cuales ya operan 100% libres de jaulas en el país.

El cambio atraviesa distintos rubros. En gastronomía, los restaurantes de Gastón Acurio marcan el camino: Astrid y Gastón opera libre de jaulas desde 2022 y Tanta, desde 2025, a ellos se suma Maido, que trabaja solo con huevos libres de jaulas desde este año. En panadería, El Pan de la Chola se sumó en 2025, el mismo año que Organa. En supermercados, Flora y Fauna asumió un compromiso libre de jaulas desde 2023 y Franco Supermercados se comprometió a lograrlo en 2026.

Para muchas de estas empresas, el cambio no responde solo a una exigencia del mercado, sino a una decisión sobre cómo quieren crecer. Es el caso de Doomo Saltado, que opera libre de jaulas desde 2024.

En la industria hotelera, el compromiso tiene un alcance aún mayor, porque abarca desayunos, restaurantes y eventos. Hoteles Estelar, incluido Estelar Piso 21, opera libre de jaulas desde 2024. A ellos se suma Belmond, cuyo compromiso, impulsado desde el Perú, alcanza al 2030 sus hoteles, restaurantes, trenes y safaris en 28 países.

Detrás de varios de estos compromisos hay un trabajo de diálogo. Compromiso Verde ha acompañado a muchas de estas empresas en el proceso, con la convicción de que el cambio avanza más rápido cuando se construye junto a la industria.

“Cada empresa que da este paso demuestra que la transición libre de jaulas es posible en el Perú, desde una cafetería hasta una cadena hotelera. Este Día Internacional del Huevo queremos reconocer a quienes ya están liderando el cambio e invitar a más compañías a sumarse”, afirmó Sandra Lopes, directora ejecutiva de Compromiso Verde.

Un respaldo que crece

Este avance coincide con lo que piden los consumidores. Según un estudio de Compromiso Verde e Ipsos, el 76% de los peruanos expresa preocupación por el bienestar animal y ocho de cada diez rechazan el uso de jaulas en batería en la producción del huevo. Con más empresas sumándose cada año, el Perú tiene la oportunidad de consolidar una tendencia que ya avanza en la región. Una transición que mejora el bienestar de millones de gallinas y que responde a una ciudadanía que exige cada vez más transparencia sobre el origen de sus alimentos.