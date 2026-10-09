Según un estudio de Compromiso Verde e Ipsos, el 76% de los peruanos expresa preocupación por el bienestar animal. (Foto: difusión)
Según un estudio de Compromiso Verde e Ipsos, el 76% de los peruanos expresa preocupación por el bienestar animal. (Foto: difusión)
Por Redacción EC

En el marco del Día Mundial del Huevo, que se celebra este viernes 9 de octubre, Compromiso Verde destaca que 668 empresas en América Latina, según Chicken Watch, ya se comprometieron a dejar de abastecerse de huevos de gallinas enjauladas. En el Perú, ya son 175 las empresas que han asumido este compromiso.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.