Día Mundial del Donante de Sangre | Mitos y verdades sobre este procedimiento

Donar sangre es una actividad ligada a muchas reglas.



Pero también hay muchos mitos y medias verdades que la gente cree.



Los organismos de salud están pidiendo más donantes, y lo más probable es que tú seas elegible.

Así que aquí te explicamos algunas de las normas que regulan la donación de sangre.

Los vegetarianos pueden donar sangre

Hace unos años, el departamento de Donación de sangre y trasplantes del NHS, el servicio de salud británico, comisionó una encuesta para determinar las ideas equivocadas que tenía la gente sobre la donación de sangre.



Encontró que el 3% de más de 2.000 adultos preguntaron si ser vegetariano era un impedimento para donar sangre.



La duda tiene que ver con el hierro, un componente clave en la sangre, y la preocupación de que las dietas vegetarianas contengan menos.



Si tu sangre es baja en hierro, no se te permitirá donar por tu propia seguridad.



Pero siempre que sigas una dieta bien balanceada debes obtener la suficiente cantidad de hierro.

Los tatuajes y piercings no suponen una prohibición automática

Puedes donar sangre si tenes un tatuaje o un piercing, contrario a lo que mucha gente cree.

Pero hay una regla: tienes que esperar cuatro meses desde la fecha en la que hiciste el tatuaje o piercing antes de donar.



Tienes que estar seguro de la fecha en la que te hiciste tu último tatuaje o piercing antes de intentar donar sangre. (Foto: Getty)

Y si donas sangre entre cuatro meses y un año después de hacerte un tatuaje o una perforación, es posible que el personal del centro de donaciones tenga que realizar algunas verificaciones de seguridad adicionales.



No te preocupes, no hay una cantidad limitada de sangre en tu cuerpo

El adulto promedio tiene alrededor de 5 litros de sangre en su cuerpo.



Normalmente, una donación implica algo menos de medio litro (450 centímetros cúbicos), pero tu cuerpo trabaja rápidamente para reemplazar todos los fluidos y células que se han perdido. La sangre donada se repone generalmente en 24 horas.



Antes de ese tiempo, hay que evitar realizar actividades que requieran esfuerzos físicos elevados.



Tu cuerpo es increíble: puede producir alrededor de 2 millones de glóbulos rojos nuevos por segundo, según el NHS.



Si estuviste enfermo, quizá tengas que esperar un poco

Debes estar completamente recuperado de cualquier infección desde al menos 14 días antes de donar sangre, y si tomaste antibióticos, tienes que esperar siete días tras finalizar la medicación antes de donar.



Si estás bajo un tratamiento específico, revisa en tu centro de donación si eres elegible para donar sangre.

Las reglas relacionadas con el sexo

Este es un tema controversial.

En muchos países existen restricciones para que los hombres que hayan tenido relaciones con otros hombres puedan donar.



En algunos países hay reglas específicas para los hombres homosexuales. (Foro: Getty)

En algunos casos la prohibición es total -no pueden donar-, y en otros parcial, como por ejemplo en Reino Unido, donde un hombre que haya tenido sexo con otro hombre tiene que esperar 3 meses desde esa relación sexual para poder donar.

En Estados Unidos el período de espera es de un año.

El argumento del que se sirven estos países para justificar la medida es que, a pesar de que la mayoría de las unidades de donación analizan la sangre para detectar el VIH y otros patógenos, este virus puede tardar hasta dos semanas en ser identificado.



Y en el caso de la hepatitis B, el que denominan "periodo ventana", el tiempo que puede necesitar la infección para alcanzar una carga viral detectable por la prueba, es de dos meses.



Otros países, entre ellos muchos latinoamericanos -Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay-, permiten donar sangre sin restricciones.



La Organización Panamericana de la Salud considera que la orientación sexual no debería ser un criterio para donar sangre.



"La orientación sexual no debe utilizarse como criterio para la selección del donante, porque eso no representa un riesgo en sí mismo. Lo que representa un riesgo son las conductas sexuales inadecuadas, como tener múltiples parejas, pero estas pueden ser practicadas tanto por heterosexuales como homosexuales", dice la organización.

Resumiendo, puedes donar sangre si...

•Estás en forma y saludable



•Pesas entre 50 y 160 kg



•Tienes entre 18 y 65 años (generalmente)



•Si tienes más de 65 años en general se puede donar si eres donante habitual y el médico lo considera adecuado.

