A César Rosciano le diagnosticaron diabetes hace unos veinte años. No fue algo traumatizante para él. Su padre había sido médico y diabético, así que ya conocía los estragos que podía ocasionar esta enfermedad. Además, siempre se ha considerado una persona metódica. Hoy, durante la pandemia, sigue fielmente su rutina de medicamentos, dieta y chequeos, pero a esta se le han sumado nuevas reglas y dificultades.

–¿Más expuestos?–

César no ha salido de su hogar desde que se inició la cuarentena. Sabe que el nuevo coronavirus puede representar un grave peligro para él y que los diabéticos tienen una mayor probabilidad de desarrollar síntomas graves asociados al COVID-19 y de fallecer. No obstante, este riesgo no es igual para todos los pacientes con diabetes.

“Las personas con diabetes que pueden presentar complicaciones severas por COVID-19 son aquellas que están crónicamente descompensadas y que, además de ser diabéticas, tienen problemas como hipertensión arterial u obesidad”, explica a El Comercio Jesús Rocca, endocrinólogo de la clínica Ricardo Palma. Esta última combinación de enfermedades es muy común en los pacientes con diabetes tipo 2, que afecta la manera en la cual el cuerpo metaboliza el azúcar (glucosa) y suele ocurrir a partir de los 45 años.

El especialista indica que es fundamental que aquellos con diabetes tipo 2 tengan una buena alimentación, especialmente ahora en la pandemia.

“Estamos observando que entre el 60% y 80% de pacientes con diabetes han aumentado de peso en el país. Creo que estas cifras se deben al sedentarismo, al cambio de dieta, y a la ansiedad. Además, las personas con diabetes tipo 2 –especialmente aquellos subidos de peso– tienen por fenómenos asociados a la resistencia a la insulina más avidez por comer”, sostiene Rocca.

De acuerdo a Cecilia Medina, endocrinóloga y gerente médico de Sanofi Perú, hay casos de pacientes con COVID-19 que han desarrollado por primera vez cuadros de glucosa elevada (hiperglicemia de novo).

Un estudio nacional que será pronto publicado revela que este año, entre marzo y setiembre, falleció aproximadamente un 17% de pacientes con diabetes, casi el doble de muertes registradas en el mismo período del 2019.

“Los más resaltante observado en este tiempo de pandemia es que hay una cantidad importante de diabéticos que no murieron por COVID-19 sino por otros motivos, probablemente porque los centros de salud estaban colapsados, por la falta de medicación o porque el estrés aumentó su glucosa”, detalla Segundo Seclén, presidente electo de la Asociación Latinoamericana de Diabetes.

“Hay un porcentaje importantísimo en el país de personas con diabetes que murieron sin tener COVID-19. Es una cantidad mayor de los que sí murieron por esta enfermedad”, agrega Seclén, y subraya que muchos de los fallecimientos registrados ocurrieron en domicilios.

–Necesidad–

César se jubiló no hace mucho y recién ha ingresado al seguro social. Pero se enfrenta a un grave problema: el policlínico de San Luis, al cual fue asignado, no cuenta con la insulina que necesita, por lo que se ha visto obligado a comprarla en farmacias. Según explica a este Diario, le han informado que el seguro social no cuenta con el protocolo en pandemia para hacer la transferencia al hospital Grau, donde sí la tienen.

Gina Bazán, presidenta de la Asociación de Diabetes en Niños y Adolescentes del Perú (Adina Perú), comenta que esta falta de insulina también la experimentan aquellos con diabetes tipo 1, trastorno que se presenta a una edad temprana y en el cual el páncreas produce muy poca insulina o no la produce.

“No se ha encontrado en el mercado la insulina. Casi a diario hemos recibido llamadas al respecto, especialmente cuando se inició la pandemia. Hay pacientes que no la encontraban, y menos en provincias”, acota.

–Según la Organización Panamericana de la Salud–

¿Qué hacer si uno se siente mal?

Llamar a su médico de inmediato.

Beber mucha agua

Estar atento a síntomas como boca muy seca, cansancio constante, piel seca o enrojecida, náuseas, vómitos, dolor abdominal, dificultad para respirar o confusión.

Tomar sorbos pequeños más o menos cada 15 minutos durante el día para evitar la deshidratación.

Si el nivel de azúcar en su sangre está bajo (menos de 70 mg/dl), tomar 15 g de carbohidratos simples, como miel o mermelada.

Lavarse las manos y limpiar con agua y jabón, o con alcohol, el lugar de la inyección o infusión.

Verificar su nivel de azúcar en la sangre más a menudo que de costumbre (en general, cada dos a tres horas).

¿Los diabéticos tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19?

No, pero la probabilidad de tener complicaciones serias y enfermarse gravemente por COVID-19 es mayor.

¿Los chequeos continuos deben mantenerse?

Es importante mantener las citas médicas periódicas programadas.

Muchos consultorios han establecido mecanismos para hablar con el médico por teléfono.

Es clave comprobar su nivel de glucosa en la sangre con frecuencia y mantener un registro de estos niveles.

Es recomendable que revise sus pies en busca de heridas en la piel.

¿El consumo de medicamentos cambia?

No se debe comenzar o interrumpir ninguna medicación sin hablar primero con un médico.

Es necesario tomar los medicamentos con regularidad.

