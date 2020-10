A raíz de la alerta epidemiológica nacional tras la confirmación del primer caso de difteria en el Perú, una niña de 5 años que no contaba con su esquema de vacunación completo, expertos recomiendan afirman que no solo los niños y adolescentes deben vacunarse para evitar un rebrote, también deben de hacerlo las mujeres gestantes para proteger a sus bebés por nacer, quienes son más susceptibles a las complicaciones de esta enfermedad grave y mortal.

“La población no vacunada, como los bebes por nacer, también están en riesgo de desarrollar difteria. La bacteria que genera esta enfermedad siempre estuvo en nuestro país, pero estuvimos inmunizados. Muchas personas, como adolescente y adultos, pueden tener la bacteria y no desarrollar la enfermedad, sin embargo, si están cerca a una persona susceptible, niños menores de 5 años no vacunados, podrían infectarlo. Por este motivo, nuestro país cuenta con un completo Calendario de Inmunización, el cual incluye la vacuna dTpa para gestantes, la cual protege al bebé por nacer y neonatos de la difteria, tos convulsiva y tétanos”, señaló Cecilia Barrera, médico pediatra de la ONG Una Vida Por Dakota.

La aplicación de la vacuna contra la difteria es gratuita para niños menores de 5 años, quienes reciben la vacuna pentavalente a los 2, 4 y 6 meses de vida, junto a dosis de refuerzo a través de la vacuna DPT a los 18 meses y 4 años.

De la misma forma, las gestantes tienen acceso gratuito a la vacuna dTpa durante el tercer trimestre de gestación. Además, los adolescentes entre 11 y 12 años, también se les está aplicando la vacuna de manera gratuita.

“En el caso de los adultos también deben de vacunarse con dosis de refuerzo en Centros de Vacunación Privados, dado que la inmunidad contra la difteria no es de por vida, va decayendo con el paso de los años, por eso, se recomienda aplicarse dosis de refuerzos cada 10 años”, señaló la especialista.

Es importante señalar que, antes de la pandemia las coberturas de vacunación llegaban al 90%, sin embargo, debido a la actual Emergencia Sanitaria las coberturas descendieron al 1%, lo cual facilita la reaparición de enfermedades anteriormente controladas. Por este motivo, los padres de niños menores de 5 años, adolescentes y gestantes deben asegurarse de completar el esquema de vacunación. De haber perdido las dosis de esta u otras vacunas durante la pandemia deben de acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recuperarlas.

El pediatra Roberto Somocurcio explica todo aquello que debemos tener en consideración respecto a la difteria y las vacunas:

Para conocer el centro de salud más cercano, se debe ingresar a la web www.programatuvacuna.com. Una vez identificado el centro de salud, se debe acudir para programar la vacunación.

La difteria es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa causada por la bacteria Corynebacterium diphtheria, que infecta principalmente la garganta y las vías respiratorias superiores, y produce una toxina que afecta a otros órganos. Esta enfermedad podría generar una mortalidad hasta en el 10% de los casos , afectando con mayor incidencia a los niños pequeños.

