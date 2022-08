Se calcula que hay más de mil millones de personas en el mundo que sufren de migrañas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera entre las 10 enfermedades más discapacitantes. En EE.UU. se estima que las migrañas pueden generar pérdidas de hasta 13 mil millones de dólares por los días no trabajados.

El Comercio conversó con la doctora Amaal Starling, de la clínica Mayo, de Phoenix, Arizona (EE.UU.), para saber por qué, pese a toda esa evidencia, se sigue estigmatizando a quienes sufren de migrañas.

LEE TAMBIÉN | Todo lo que debes saber sobre la migraña

—¿Es lo mismo una migraña que un dolor de cabeza?

La cefalea o dolor de cabeza es un síntoma de la migraña, como lo pude ser la fiebre. La diferencia es que las migrañas causan disfuncionalidad. El gran problema es que solo el 50% de las personas con migrañas están diagnosticadas. El resto no acuden al médico y, si lo hacen, no le mencionan la migraña. Es necesario crear mayor conciencia alrededor de esta enfermedad, tener mejores diagnósticos, para así reducir esa disfuncionalidad.

—¿Cuál es el principal riesgo de no comentarle al médico sobre la migraña?

Desafortunadamente, muchos no lo conversan con su médico, no le cuentan de la migraña o de los síntomas y se automedican con fármacos que no requieren prescripción médica. El problema es que cuando estos medicamentos se usan más de dos o tres veces por semana causan complicaciones e, incluso, mayores dolores de cabeza. Ese abuso hace que las migrañas sean más crónicas. Hay personas que permanecen más de 15 días con migraña.

—La clave está en identificarlas a tiempo...

En identificar la migraña cuando está en períodos leves o moderados, evitando que se hagan crónicas y severas. Por eso son importantes las campañas para educar a los pacientes y médicos, así como dar a conocer los nuevos tratamientos disponibles.

“No debe esperar mucho para hablar con el médico. Búsquelo si el dolor de cabeza no le deja hacer sus cosas”.



—¿Cuándo se debe sospechar que se sufre de migrañas?

No solo cuando hay dolores de cabeza. Se tienen problemas con los estímulos luminosos, auditivos, se siente náuseas, el pensamiento se altera. Hay tres preguntas que ayudan a identificar la migraña: ¿tiene un dolor de cabeza que no le permite llevar a cabo las actividades planificadas para su día?, ¿cuando tiene dolor de cabeza prefiere estar en un cuarto oscuro?, ¿cuando tiene dolores de cabeza siente náuseas o disminuye su apetito? Si responde positivamente a dos de estas preguntas, la recomendación inmediata es visitar al médico en busca de un diagnóstico posible de migraña.

—¿Por qué hay gente que no va al médico por una migraña?

Porque se sigue estigmatizando a quien tiene migrañas. No comentan de sus síntomas ni siquiera a sus familiares o compañeros de trabajo. Y es un estigma por dos razones: primero, porque afecta principalmente a las mujeres. Una de cada cinco mujeres la padece. Lamentablemente, hay quienes etiquetan los malestares como “cosas de mujeres”, como “histeria”, y por eso los pasan a un segundo plano. La segunda es que el síntoma más común es el dolor, y hay quienes piensan que es alguien que no quiere curarse o que, por el contrario, se ha hecho adicto a los analgésicos. El dolor también está estigmatizado.

—¿También hay un estigma por parte de los médicos?

Sí. Cuando llega alguien a consulta con migraña, el médico le pregunta qué comió, qué tomó, pasándole la responsabilidad al paciente. Pero si llega alguien con ataque de asma, por ejemplo, le receta medicamentos y descanso. Eso no pasa con los dolores de cabeza o las migrañas. Nuestro trabajo es destruir ese estigma y crear conciencia de que se trata de una enfermedad neurológica y que viene en nuestro ADN. Al ser especialista en dolor de cabeza, colegas me preguntan cómo puedo ver pacientes con migraña todo el día. Eso está cambiando por las nuevas investigaciones y fármacos.

—¿Los tratamientos disminuyen la aparición de migrañas?

Son individualizados. No se debe esperar para hablar con el médico. Búsquelo cuando el dolor de cabeza no le deje hacer sus cosas, cuando necesite estar a oscuras, y cuando le generen problemas estomacales. Los tratamientos disminuyen los ataques y la frecuencia de las migrañas. Felizmente hoy existen muchos tratamientos, pero tienen que ser individualizados para evitar efectos laterales. No debemos subestimar los dolores de cabeza.