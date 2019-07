Eclipse solar | Mitos y verdades sobre este fenómeno astronómico

Los eclipses siempre han llamado la atención de las personas y por ello muchas culturas alrededor del mundo han tratado de explicar por qué suceden estos extraños fenómenos.

Con el tiempo, la ciencia ha podido explicar por qué ocurren y cuáles son sus efectos sobre la Tierra. Sin embargo, aún existen creencias populares que no tienen ningún fundamento. Aquí te presentamos algunas de ellas.

► Las embarazadas no deben ver los eclipses



Una de las creencias más extendidas es que los eclipses tendrían un efecto negativo en las mujeres embarazadas, pues generarían malformaciones en los bebés. Incluso se recomienda llevar algo metálico en el cuerpo para contrarrestar los efectos negativos.

El director del Observatorio Griffith en Los Angeles, E. C. Krupp, dice a National Geographic que la institución que dirige siempre recibe estas preguntas antes de estos eventos astronómicos. Esta afirmación, afirma, no tiene ningún fundamento científico.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los defectos congénitos como el labio leporino se produce por una combinación de factores genéticos y medioambientales, que no tienen relación con los eventos astronómicos.

En cambio, otros indican que si una gestante ve un eclipse, su hijo será un superdotado. Queda claro que existen creencias contradictorias y todo depende de donde provengan.

► Los eclipses causan manchas y lunares en la piel



Falso. Observar un eclipse de Sol no causa manchas, lunares, pecas o cáncer de piel. Las personas que difunden estos rumores suelen vender productos para "contrarrestar" este supuesto problema.

No existe ningún estudio científico que pruebe alguna relación de causa efecto, pero estos mitos falsos siguen circulando especialmente en Internet impulsados por personas que quieren lucrar con el desconocimiento de la gente.

Los que sí está comprobado es que la radiación del Sol puede dañar los ojos si se observa el fenómeno directamente.

Por ello, es importante usar anteojos o visores con certificación ISO 12312-2. Los lentes de sol comunes, las cámaras de vídeo o fotos, los móviles o telescopios que no tengan un filtro solar especial no son aptos para la visión de un eclipse, señala la Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof).

► Cortarse el cabello durante un eclipse es bueno



Al igual que las dos anteriores afirmaciones, esta no tiene ningún fundamento. Cortarse el cabello durante un eclipse suele ser una recomendación de los llamados astrólogos. Es importante mencionar que la astrología es una pseudociencia, por lo cual sus 'enseñanzas' no tienen ninguna base científica.

► No se debe comer ni beber durante un eclipse



De igual modo, la creencia de que no se deben consumir alimentos ni bebidas durante un eclipse es difundida por personas o páginas en Internet que no muestran ningún rigor, incluso hablan de existen "muchos estudios" que lo demuestran, pero no citan ninguno de ellos.



