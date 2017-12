Luego de más de medio siglo de ejercicio profesional, el doctor Elio Quirós Díaz -jefe del Servicio de Ultrasonido Diagnóstico de la clínica Ricardo Palma- tiene una nueva misión: capacitar a más profesionales en el uso del ultrasonido diagnóstico o ecografía. Hace casi 40 años fue él quien trajo esta técnica a nuestro país y sabe que hay un déficit de personal capacitado para emplear esta tecnología, que cambió por completo la manera de hacer diagnósticos.





— ¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA EXISTENCIA DE LA ECOGRAFÍA?

Me gradué en la Escuela de Medicina de San Fernando en 1962, y me especialicé en medicina interna. Fui a trabajar a Cajamarca, mi tierra natal, y no había quien se encargue del equipo de radiología. Me ofrecí, regresé a Lima y me convertí en radiólogo oficial, para luego ejercer en Cajamarca. Estando allá me enteré de un concurso para ir a estudiar a Inglaterra. Gané y me concentré en cómo la radiología intervenía en otras especialidades. Era 1970 y me enteré de esta nueva tecnología que aparecía: el ultrasonido diagnóstico (ecografía) que, usando ondas de sonido, servía para observar el interior del cuerpo humano. Me llamó la atención y fui a varias presentaciones. Era sencillo, era inocuo, no había contraindicaciones, no había radiación ionizante. Me gustó mucho la técnica. Regresé al Perú y, cinco años después, la Sociedad Británica de Radiología, a la que me había afiliado, me invitaba a postular a su beca anual. Postulé, gané y me fui a especializarme en ultrasonido diagnóstico.



— ¿Y CÓMO ES QUE SE ANIMA A TRAER ESA TÉCNICA AL PERÚ?

Traer la ecografía al Perú no ha sido tarea fácil. Antes de terminar mi especialización, le escribí a mi jefe en el Perú para que escribiera al Ministerio de Salud sobre la importancia de tener esa tecnología en el país. El ministerio se interesó y se comprometió a hacerlo, pero volví en 1977 y no compraron nada. Entonces, me dediqué a que la técnica se conociera. No me quedó más que abrirme camino por mi cuenta. Tuve que vender mi casa en Cajamarca para comprar un ecógrafo portátil, y empezar a vivir alquilando en Lima. Recién a fines del 78 llegó la máquina. Mientras tanto, seguía dando charlas. Pero cuando llegó la máquina, cambió todo.

¿Cómo funciona un ecógrafo? Infografía: Antonio Tarazona (El Comercio) ¿Cómo funciona un ecógrafo? Infografía: Antonio Tarazona (El Comercio)



— ¿ES EXAGERADO DECIR QUE LA ECOGRAFÍA REVOLUCIONÓ LA MEDICINA?

Revolucionó el campo del diagnóstico, pues antes solo había dos alternativas: las radiografías y la gammagrafía. Pero ambas eran muy limitadas, porque mientras los rayos X atravesaban los tejidos blandos (el hígado, músculos, pulmones no se distinguían, se veían como sombras), para la gammagrafía se trabajaba con radiación. Fue un avance importante para la medicina y en el Perú va a tener 40 años.



— ¿QUÉ TAL FUE RECIBIDA ESTA TÉCNICA POR LA COMUNIDAD MÉDICA PERUANA?

Cuando llevé mi máquina a la Maternidad de Lima, se quedaron sorprendidos. Había entre 6 y 10 camillas con pacientes difíciles, pues los especialistas no sabían qué problemas tenían. Por ejemplo, una gestante estaba en observación porque se había pasado de su fecha por un mes. La examiné y con el ultrasonido pude tomar dos parámetros que hasta ahora son básicos para saber la edad de un feto: la medida biparietal y la longitud del fémur. Les dije que no se habían pasado, sino que faltaban una o dos semanas. Dos semanas después, al ver al bebe sano, ya no tuvieron más dudas. Lo mismo pasó cuando lo usé para examinar vesículas y más.



— LA ECOGRAFÍA ES MUY RELACIONADA CON LA GINECOOBSTETRICIA, SOBRE TODO PORQUE ANTES DE SU LLEGADA NO SE PODÍA SABER SI ERA UNA GESTACIÓN MÚLTIPLE O EL SEXO DEL FETO, SINO HASTA EL MOMENTO MISMO DEL PARTO. ¿EN QUÉ OTRAS ESPECIALIDADES SE APROVECHA ESTA TECNOLOGÍA?

En cardiología, oftalmología, gastroenterología, en emergencias, reumatología... hasta en veterinaria. Son muchas las especialidades donde se convierte en una gran herramienta.



— ¿CONSIDERA QUE EL ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO YA ALCANZÓ SU TECHO?

La ecografía sigue siendo una de las principales técnicas diagnósticas de primera mano. Se puede visualizar casi todo el cuerpo, aunque tiene dos limitaciones: no atraviesa huesos ni gases. Como la onda es muy fina, rebota en los huesos y tampoco se pueden visualizar estructuras detrás del colon o de los pulmones, por ejemplo, al estar llenos de gases. Pero aún hay mucho por aprovechar. Por ejemplo, aunque ya se ofrecen ecografías a color, se trata de un tinte que artificialmente coloca la máquina. Ahora se está desarrollando tecnología de sonido y luz que permitirá, por fin, tener los colores reales desde dentro del organismo. Con esto se podrán hacer diagnósticos más precisos y saber, por ejemplo, si hay huellas de sangre.



— ¿QUÉ FALTA PARA DESARROLLAR EL ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO EN EL PAÍS?

Faltan especialistas. Hay dos escuelas en todo el país, pero no solo capacitan a médicos sino también a otros profesionales que no tienen que ver con el tema. Si alguien realmente quiere especializarse tiene que salir del país. Quiero organizar una academia que atienda la necesidad de los especialistas que realmente requieren ese conocimiento.