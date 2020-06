Estados Unidos retiró la autorización de urgencia (EUA) de dos tratamientos contra el COVID-19 defendidos por el presidente Donald Trump, ante su falta de eficacia y preocupaciones sobre sus riesgos.

“Ya no es razonable creer que las fórmulas orales HCQ (hidroxicloroquina) y CQ (cloroquina) sean efectivas en el tratamiento de COVID-19”, escribió Denise Hinton, científica principal de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en una carta.

“Basado en una revisión de nueva información y un reevaluación de la información disponible en el momento en que se emitió la EUA, la FDA ahora concluye que estos criterios [efectividad potencial y seguridad] ya no se cumplen”, añadió.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la hidroxicloroquina ha estado en el centro del debate científico y político. El último episodio de este enfrentamiento ha sido la retractación del que se presentó como el mayor estudio sobre su efectividad. Los autores del estudio publicado en la revista The Lancet no pudieron sostener sus conclusiones, que señalaban que no era efectiva contra el coronavirus.

Lo mismo sucedió con los autores de un estudio publicado en New England Journal of Medicine (NEJM). Se retractaron de su trabajo y emitieron disculpas, diciendo que ya no podían responder por sus datos después que la firma que los suministró, Surgisphere, se negó a ser auditada.

Sin embargo, antes de la publicación de The Lancet se habían acumulado pruebas contra el uso de hidroxicloroquina en el tratamiento del COVID-19.

La misma semana, los resultados de un cuarto ensayo controlado mostraron que la hidroxicloroquina no tuvo impacto alguno contra el virus.

Por su parte, tras revelarse las falencias en ambos estudios, la Organización Mundial de la Salud volvió a autorizar los ensayos con hidroxicloroquina en el marco del proyecto Solidaridad, que busca un tratamiento contra el COVID-19.

En el Perú, sigue siendo usada la hidroxicloroquina para tratar a pacientes con coronavirus.

