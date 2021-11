Conforme a los criterios de Saber más

Mientras el conocimiento sobre el COVID-19 de largo plazo está aún en construcción, los pacientes acuden cada vez más por ayuda médica para tratar sus síntomas persistentes luego de una infección por el coronavirus SARS-CoV-2.

Según definió recientemente la Organización Mundial de la Salud, se da en pacientes que tuvieron diagnóstico probable o confirmado de COVID-19 y luego de tres meses del inicio de los síntomas. Además, las dolencias persistentes no pueden explicarse por otras causas . “Los síntomas más comunes son la fatiga, la falta de aliento y la disfunción cognitiva, pero también otros que generalmente repercuten en el funcionamiento cotidiano”, detalla la entidad.

¿Por qué algunos pacientes presentan COVID-19 persistente? ¿Quiénes están en mayor riesgo de padecerlo? ¿Qué rol cumplen las vacunas? ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento? Sobre ello conversamos con el Dr. Greg Vanichkachorn, director médico del Programa de Mayo Clinic en Rochester (Minnesota) para rehabilitar la actividad después del covid.

“Los pacientes con esta afección suelen informar que se sienten cansados y ese cansancio dura horas e incluso días después de hacer alguna actividad simple”, afirma el experto.

El Dr. Greg Vanichkachorn trabaja en la recuperación de pacientes de COVID-19. (Foto: Mayo Clinic)

- ¿Se ha identificado cuáles son los factores que hacen más proclive a una persona a sufrir de covid prolongado?

Es una muy buena pregunta y es algo que hemos estado intentado descubrir desde el principio. Cuando nos enfrentamos inicialmente a esta afección, pensábamos que los factores de riesgo que hacían a alguien más proclive a presentar un caso agudo e intenso de covid, como edad avanzada, hipertensión no controlada o diabetes, serían los mismos factores que llevarían a covid prolongado. Sin embargo, eso no es lo que se ha visto en las investigaciones. El 75% de los pacientes que están en el programa de rehabilitación para covid prolongada tuvieron una infección muy leve y no requirieron ingresar al hospital. Algunos ni siquiera necesitaron atención médica. En solo un 25% de los pacientes, existía ya alguna afección cardiovascular, respiratoria o de la salud mental, y en solamente un 5% ya había cansancio crónico o fibromialgia. El covid prolongado es una afección que cualquiera puede contraer.

- ¿Se ha identificado los cambios bioquímicos que causan el desarrollo de covid persistente en las personas?

Algunos. Es importante recordar que todavía es una afección bastante nueva, aunque ya haya transcurrido un año desde que se la identificó por primera vez. La mayor parte de los estudios mundiales se han enfocado solamente en identificar cómo se presenta esta afección entre los distintos grupos socioeconómicos y etnias. No obstante, ahora, otros descubrimientos indican que el problema podría ser a nivel bioquímico . La Universidad de Arkansas acaba de publicar el descubrimiento de unos autoanticuerpos, hecho que no se esperaba ver en pacientes con covid prolongada. Hay también estudios que descubrieron que el sistema inmunitario sufre una alteración y no funciona normalmente en los pacientes con covid prolongado. Además, los estudios han revelado la presencia de problemas neurológicos, como neuropatías, en los pacientes con covid prolongada. La teoría más conocida, por el momento, es que el covid prolongado es producto de un problema de hiperinmunidad o de autoinmunidad que afecta de muchas maneras al cuerpo, incluido el sistema neurológico.

- ¿Cuáles son las terapias que sirven para tratar a estos pacientes con síntomas prolongados? ¿Cuánto se ha avanzado al respecto?

El problema principal que vemos en el covid prolongado es que los pacientes tienen un acondicionamiento físico muy malo. Una de las cosas en las que principalmente nos enfocamos es en ayudar a los pacientes a recuperar la fuerza corporal y a retomar las tareas diarias normales, pero de manera más segura. Los pacientes con esta afección suelen informar que se sienten cansados y ese cansancio dura horas e incluso días después de hacer alguna actividad simple . En nuestro programa, los pacientes comienzan trabajando con fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales para ayudarlos a recuperarse bien, sin causar mucho esfuerzo al cuerpo. No lo vemos como ejercicio, sino más bien como actividades de bajo nivel que permiten a los pacientes recuperarse lentamente. Aproximadamente el 50% de los pacientes informa que tiene dificultad con el proceso del pensamiento, afección conocida como niebla mental y muy parecida a una conmoción cerebral. A menudo, hacemos que los pacientes vean a especialistas en conmoción cerebral para también ayudar con la recuperación del cerebro. Hay muchos otros síntomas, como falta de aire, dolores de cabeza, náusea y mareo, por lo que usamos medicamentos y otros tratamientos para aliviar estos síntomas y promover una mejor participación de los pacientes en la rehabilitación física y mental. Aunque he invertido mucho tiempo en buscar el secreto curativo que permita a los pacientes recuperarse pronto de esta afección, lastimosamente, aún no descubro nada.

- Si me vacuno y luego enfermo con el COVID-19, ¿tengo menos probabilidad de que llegue a tener covid de larga duración?

He tenido la oportunidad de ver a varios pacientes que después de vacunarse contrajeron covid y, luego, desarrollaron covid prolongada. Afortunadamente, estos casos son muy raros. Parece que quienes presentan síntomas prolongados después de haberse vacunado tienden a mejorar más rápidamente. Si bien mantengo la esperanza de que la vacuna juega un papel en la reducción de la covid prolongada, también ocurre que los pacientes con covid prolongada vienen antes, o sea, a las 5 semanas, en vez de a los 3 meses. Por lo tanto, la pregunta sería: ¿se debe a la vacuna o al hecho de que se trata antes a los pacientes? Aunque todavía es muy pronto para saberlo, siempre recomendamos vacunarse.

