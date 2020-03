El COVID-19, que se originó en China y afecta a ciudadanos de más de 110 países, ha paralizado una expedición científica en el gélido Ártico. Un integrante del equipo de investigación alemana MOSAiC dio positivo en una prueba de descarte del coronavirus obligando a suspender las misiones programadas para estos días.

La revista Nature informó que la persona contagiada forma parte del equipo encargado de volar sobre el Océano Ártico en misiones de investigación, las cuales iban a iniciarse el 12 de marzo. El contagio habría ocurrido en la ciudad alemana de Bremerhaven (Bremen), a donde acudió esta persona para participar de un taller junto a otros miembros del equipo de aviación.

Los expedicionarios se sometieron a una prueba de descarte antes de viajar al archipiélago de Svalbard, en Noruega, donde se encuentra el buque de investigación Polarstern, que opera la misión MOSAiC. “Alrededor de 20 miembros del equipo de aviación que habían estado en contacto con la persona contagiada ahora están en cuarentena en sus hogares en Alemania”, explicó Nature.

MOSAiC analiza el hielo, la atmósfera y el océano ártico. Para ello han anclado el buque de investigación Polarstern en medio del hielo marino. (Foto: AFP)

El equipo de científicos y técnicos del Observatorio multidisciplinario de deriva para el estudio del clima ártico (MOSAiC) analizan el hielo, la atmósfera y el océano para comprender los bruscos cambios del clima en esta alejada zona del planeta. Para ello han anclado el buque de investigación Polarstern en medio del hielo marino del Ártico.

El doctor Matthew Shupe, coordinador de la expedición MOSAiC dijo a “The New York Times” que si las personas en cuarentena no dan positivo en las pruebas, continuarían con las actividades. Sin embargo, el científico indicó que las decisiones finales serán tomadas por el personal médico del Instituto Alfred Wegener, la organización científica alemana responsable de la expedición. “No queremos ninguna exposición en el Polarstern”, añadió.

Por ahora, los vuelos programados como parte de la misión continúan paralizados.

