El anuncio de un equipo de científicos se da en medio de la COP31. (Foto: Dirk Erasmus)
El anuncio de un equipo de científicos se da en medio de la COP31. (Foto: Dirk Erasmus)
/ Unsplas
Por Redacción EC

El 2026 podría convertirse en el año más caluroso desde que existen registros, impulsado por el calentamiento global y un intenso fenómeno de El Niño. Así lo advirtió Berkeley Earth, un grupo independiente de investigación estadounidense, que estima una probabilidad del 95% de que las temperaturas de este año superen el récord establecido en 2024.

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