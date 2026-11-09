El 2026 podría convertirse en el año más caluroso desde que existen registros, impulsado por el calentamiento global y un intenso fenómeno de El Niño. Así lo advirtió Berkeley Earth, un grupo independiente de investigación estadounidense, que estima una probabilidad del 95% de que las temperaturas de este año superen el récord establecido en 2024.

La advertencia, recogida por la BBC, coincide con el inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que reúne desde este lunes a representantes de distintos países en Antalya, Turquía, para discutir nuevas medidas frente a la crisis climática.

Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de las Naciones Unidas presentó un pronóstico más conservador, aunque igualmente preocupante: 2026 se situaría entre los cuatro años más cálidos jamás registrados. Además, advirtió que las temperaturas podrían mantenerse excepcionalmente elevadas durante 2027 debido a la persistencia de un fenómeno de El Niño inusualmente intenso.

El principal responsable del aumento sostenido de las temperaturas es la acumulación de gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono, producto de actividades humanas como la quema de combustibles fósiles. Aproximadamente el 90% del exceso de calor atrapado por estos gases ha sido absorbido por los océanos, que actualmente registran temperaturas sin precedentes.

En este escenario, El Niño actúa como un factor que intensifica temporalmente el calentamiento. Según explicó la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, este fenómeno natural no genera calor adicional, sino que libera hacia la atmósfera parte de la energía acumulada en los océanos, elevando todavía más las temperaturas globales.

“Hemos tenido una racha de años con temperaturas récord”, señaló Robert Rohde, científico de Berkeley Earth, quien advirtió que el calentamiento global continuará favoreciendo fenómenos extremos, como olas de calor, sequías y el retroceso de los glaciares. El investigador sostuvo que existe la posibilidad de que en el futuro se produzcan cambios climáticos mucho más drásticos.

Las proyecciones llegan en un momento decisivo para las negociaciones climáticas. Según las estimaciones citadas por la BBC, el planeta se dirige hacia un calentamiento de 2,8 °C respecto de los niveles preindustriales para finales de siglo, muy por encima del objetivo de 1,5 °C establecido en el Acuerdo de París. Ante este panorama, la COP31 buscará avanzar en la reducción de emisiones, la transición hacia energías limpias y la financiación de medidas de adaptación frente a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.