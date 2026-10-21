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Resumen

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vaticano - papa El papa León XIV aparece retratado durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 21 de octubre de 2026. (Foto de Massimo Valicchia/NurPhoto) (Foto de Massimo Valicchia / NurPhoto / NurPhoto vía AFP)
vaticano - papa El papa León XIV aparece retratado durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 21 de octubre de 2026. (Foto de Massimo Valicchia/NurPhoto) (Foto de Massimo Valicchia / NurPhoto / NurPhoto vía AFP)
/ MASSIMO VALICCHIA
Por Christian Mestanza Arquiñigo

El Vaticano confirmó este miércoles que el papa León XIV no necesitará someterse a ningún tratamiento adicional tras ser operado de un tumor maligno en el pulmón. Aunque la noticia representa un avance favorable en su recuperación, especialistas advierten que todavía es prematuro afirmar que el pontífice esté completamente curado del cáncer.

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