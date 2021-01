A pocos meses de las elecciones generales y en un año en el que la ciencia ha cobrado una relevancia inesperada, el del Encuentro Científico Internacional de Verano (ECIv 2021) ha organizado, como actividad de cierre, una mesa redonda en la que algunos candidatos a la presidencia. En esta reunión, que se transmitirá en línea, la ciudadanía podrá conocer más detalles sobre las las propuestas de cada partido relacionadas con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país.

“Por la naturaleza de este evento -que se organiza en el país desde 1993- se hizo una convocatoria abierta a los candidatos que quisieran participar de esta mesa redonda . Aquí no ha habido preferencias. No hemos cursado invitaciones en particular. Hemos considerado a quienes han respondido a nuestra convocatoria”, indica el doctor Modesto Montoya, coordinador general del ECI.

La mesa redonda contará con la participación confirmada de Alberto Beingolea (PPC), Fernando Cillóniz (Todos por el Perú), Hernando de Soto (Avanza País), Julio Guzmán (Partido Morado), Yohny Lescano (Acción Popular), Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), Fernando Olivera (Frente Esperanza) y Nidia Vílchez (Apra).

La sesión de clausura del evento, que empieza a las 6:00 p.m. de hoy, se iniciará con la participación de Leonor Sierra, del movimiento ciudadano Ciencia en el Parlamento, de España. Luego, a las 6:15 p.m., se dará inicio a la mesa redonda “Política en ciencia, tecnología e innovación tecnológica”. La transmisión del evento se realizará a través de www.cienciaperu.tv

