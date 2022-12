Nunca olvidaré al esposo de una de mis pacientes con cáncer de mama. El hombre pidió hablar conmigo a solas y entre sollozos me exigía que le reafirmara que su esposa se iba a curar. Me confiaba que había estado casado con ella durante más de 20 años y que la amaba sobre todas las cosas, pero que este “golpe del cáncer” era demasiado para él, que tenía miedo de su propia reacción y que no sabía qué iba a pasar con su matrimonio. La sinceridad de ese hombre me dejó una impresión imborrable.

LEE TAMBIÉN | La estrategia de cero COVID-19: el incierto futuro de la pandemia en China

Estudio sorprendente

Un estudio publicado en la revista “Cancer” –el único de su tipo hasta ahora– analiza lo que pasa cuando uno de los miembros de la pareja desarrolla cáncer o tiene una grave enfermedad . ¿Cuál es el comportamiento de la pareja sana? ¿Sigue con el matrimonio o busca la separación y el divorcio?

La investigación se hizo en un total de 515 pacientes, todos ellos casados al momento de iniciarse la investigación, 53% eran mujeres y 47% varones. Un total de 214 pacientes tuvieron un cáncer cerebral primario, 193 un tumor que no afectaba el cerebro y 108 con esclerosis múltiple, una invalidante y letal enfermedad del sistema nervioso central. Los pacientes fueron seguidos por 14 meses desde la inscripción, hasta la muerte o la finalización del estudio.

Los resultados indicaron que el divorcio o separación ocurrió en 60 de los 515 matrimonios (11,6%), una tasa similar a la reportada en la literatura médica cuando se comparan las tasas de separación y divorcio en pacientes con cáncer comparados con la población general.

Lo chocante es que los divorcios y separaciones no ocurrieron con la misma frecuencia cuando el que enfermaba era el hombre o la mujer. En ese sentido, la probabilidad de que el hombre abandone a la mujer cuando ella enfermaba fue siete veces mayor que la que ocurrió cuando el que enfermaba era el hombre (20,8% frente a 2,9%). Esto aumentó a casi 11 veces si ella enfermaba de cáncer del cerebro.

“Los autores concluyen que, junto con el género, la duración del matrimonio juega un papel importante en la posibilidad de abandono”.



Es decir, en el 88% de las separaciones, la pareja afectada fue la mujer, al ocurrir en el 78% de casos de tumor cerebral, 93% de casos de cánceres de otros órganos y 96% de pacientes con esclerosis múltiple. Los datos indicaron una mayor probabilidad de divorcio y separación cuando los pacientes tuvieron tumores del lóbulo frontal, situación que puede reflejar una reacción a los severos cambios de la conducta comúnmente observados en esos pacientes.

En el lado positivo, se vio que a mayor tiempo de matrimonio, menor la posibilidad de abandono de la pareja. En ese sentido, las parejas que permanecieron juntas llevaban casadas un promedio de 27,4 a 15,4 años frente a entre los 14,4 y 9,5 años de las que se separaron.

Los autores concluyen que, junto con el género, la duración del matrimonio juega un papel importante en la posibilidad de abandono de la pareja si ocurre una enfermedad grave.

En cuanto a las causas, los autores citan algunos estudios que sugieren que los hombres son menos capaces de desempeñar un papel de cuidado y asumir las cargas del mantenimiento del hogar y la familia en comparación con las mujeres.

Estrés postraumático

Cuando un ser humano se enfrenta a una grave situación, se defiende o usa alguna de las ocho estrategias del afrontamiento.

El afrontamiento confrontacional trata de cambiar las cosas agresivamente, reaccionando con hostilidad ante la enfermedad de su pareja. En el distanciamiento ocurre un alejamiento emocional de la situación, minimizando lo que ocurre, pretendiendo que no hay que preocuparse demasiado. Con el autocontrol se trata de controlar las emociones, intentando siempre guardar la compostura. Con la búsqueda de ayuda social, se busca información y ayuda de amigos y familiares. En la aceptación de responsabilidad, se exagera el rol de tomar las riendas de la situación y con mucho esfuerzo se hace cargo de las finanzas, labores domésticas, etc. En el escape, se huye de la situación usando fantasías y cayendo en el abuso de alcohol y drogas. En la reacción de resolución planificada del problema, la pareja se convierte en un “analista” de la situación, pensando que todo tiene una solución racional, planificando cada una de las actividades diarias. Por último, en la reevaluación positiva, se toma ventaja de la enfermedad de la pareja para mejorar la vida espiritual de ambos.

LEE TAMBIÉN | El futuro promisorio de las carnes cultivadas

“Tuvimos que pasar por esta experiencia para mejorar como seres humanos” es la expresión más común y es frecuente que encuentre en la religión la tranquilidad que busca.

Los hombres que usaron más frecuentemente el escape tuvieron peor salud mental, mucho más estrés y signos de depresión, mientras que aquellos que, además, usaron el distanciamiento y la aceptación de responsabilidad tuvieron no solo altos niveles de estrés y depresión, sino una mayor frecuencia de insatisfacción marital.

Corolario

Es importante hacernos esta pregunta: ¿cómo reaccionaré si mi pareja es diagnosticada con cáncer? ¿Qué tipo de estrategia usaría para afrontar el problema? ¿Cómo afectaría la enfermedad mi relación de pareja? ¿He conversado alguna vez de este tema con mi pareja?