Estudios científicos

Cuando los exámenes que le hicieron en urgencias mostraron que el dolor que Heather VanDusen tenía en el lado derecho del abdomen era apendicitis, pensó que la operarían inmediatamente. Sin embargo, los médicos le dieron la opción de tomar antibióticos.



Un nuevo estudio realizado en Finlandia indica que los antibióticos son una alternativa razonable para la mayoría de las personas con apendicitis. Cinco años después del tratamiento con antibióticos, casi dos terceras partes de los pacientes reportaron que no tuvieron otro ataque.



Este es un cambio sustancial sobre la forma en que se trata un apéndice inflamado. Durante décadas, la apendicitis ha sido considerada una emergencia médica que requiere una cirugía inmediata para remover el apéndice porque se temía que éste reventara, lo cual es potencialmente fatal.

(Puedes acceder al estudio desde este ENLACE)

Este es un cambio sustancial sobre la forma en que se trata un apéndice inflamado. (Foto: Stevepb en Pixabay. Bajo licencia Creative Commons)

Sin embargo, avances en exámenes imagenológicos, principalmente en tomografías computarizadas, han hecho que sea más fácil determinar si un apéndice va a reventar o no, o si los pacientes pueden ser atendidos de manera segura sin cirugía.



Los resultados indican que casi dos tercios de los pacientes con apendicitis no corren ese riesgo y podrían ser buenos candidatos para tratamiento con antibióticos.



"Es posible, viable y una opción segura", dijo la médica Paulina Salminen, autora principal del estudio y cirujana en el Hospital Universitario Turku en Finlandia.



Hasta ahora, su estudio en adultos es el que ha dado seguimiento más tiempo a pacientes atendidos con medicamentos en lugar de haber sido operados de apendicitis y los resultados confirman otros de un estudio de un año de duración que fueron reportados hace tres años.



Las investigaciones también han indicado que los antibióticos podrían funcionar en algunos niños con apendicitis.



Los resultados finlandeses fueron publicados el martes en la revista especializada Journal of the American Medical Association.



"Es una nueva era del tratamiento de apendicitis", dijo un artículo de opinión en la revista.



La operación para quitar el apéndice es la emergencia más común de su tipo en todo el mundo, con unas 300.000 cirugías anuales tan sólo en Estados Unidos, dijo Salminen. Los resultados de su estudio indican que muchas de esas operaciones pudieron haberse evitado, agregó.



Médicos estadounidenses han comenzado a ofrecer antibióticos en vez de cirugías y Salminen dice que, en ocasiones, ella también lo hace.



El estudio incluyó a aproximadamente 500 finlandeses adultos a los que hicieron una tomografía para descartar casos severos. La mitad fue atendida con antibióticos, la otra mitad fue sometida a cirugía.

Fuente: AP