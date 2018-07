Casi la mitad de los primeros recuerdos de la gente nunca sucedieron

A pesar de los años, muchas personas mantenemos recuerdos muy vívidos de cuando éramos muy pequeños. Sin embargo, estos recuerdo podrían no ser reales.

Alrededor del 40% de los primeros recuerdos son probablemente ficticios, determinó una nueva investigación publicada en Psychological Science.

Estos resultados se derivaron de una encuesta a 6.641 personas en el Reino Unido, que encontró que casi 2.560 encuestados (38,6%) afirmaron tener recuerdos de cuando tenían dos años o menos.



Sin embargo, hay un problema: los investigadores indican que los humanos no forman recuerdos de cuando tenían 3,5 años de edad en promedio. Para los autores del estudio, muchas personas que reportaron recuerdos vívidos de sus primeros dos años de vida forzaron una experiencia.



"La persona con dichos recuerdos no sabe que estos son ficticios", afirma Martin Conway, director del Centro para la Memoria y el Derecho de la Universidad de Londres.



"Los sistemas que permiten que recordemos cosas son muy complejos, y no es hasta que tenemos cinco o seis años que formamos recuerdos parecidos a los adultos debido a la forma en que se desarrolla el cerebro y debido a nuestra comprensión madura del mundo", agrega.

--- ¿Cómo se forman los recuerdos ficticios? ---



¿Entonces por qué tantas personas parecen tener primeros recuerdos? Según los investigadores, estos recuerdos ficticios probablemente se combinan a partir de retazos de experiencias tempranas -como un sentimiento particular hacia un miembro de la familia, un juguete favorito, etc.- y se combinan con el conocimiento sobre su infancia que se aprende más tarde.



Un tipo particular de memoria de ficción que muchos encuestados informaron tenía que ver con su cochecito de bebé. "Para esta persona, este tipo de memoria podría haber resultado de alguien que dijera algo como 'mi madre tenía un cochecito grande verde'", dijo Conway.



"Entonces la persona se imagina cómo se vería. Con el tiempo, estos fragmentos se convierten en un recuerdo y muchas veces la persona comienza a agregar cosas como una cadena de juguetes en la parte superior. Con el tiempo, estos fragmentos mentales se recuerdan como adultos y se experimentan como recuerdos", explicó Conway. .



Entonces ya sabes, si tienes un recuerdo que ocurrió antes de los tres años e incluye muchos detalles, es muy probable que sea solo una historia que te has contado a medida que te haces mayor.

