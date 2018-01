Los animales que la ciencia logró clonar [FOTOS]

- / -

Foto 13 | El ciervo Dewey. El trabajo del Texas A&M University y ViaGen Inc. dio como fruto en 2003 el nacimiento del primer ciervo clonar a partir de células adultas. No tuvo ninguna intención clara, pero sus creadores dijeron que los clones como este podrían utilizarse para investigar sus genes y así producir mejores acciones para los cazadores de ciervos. (Foto referencial: Pezibear en pixabay.com / Bajo licencia Creative Commons)