Estudios científicos

Los cuervos son animales con sorprendentes capacidades, entre ellas, crear herramientas memorizando los diseños hechos por sus congéneres y modificarlos con el tiempo para mejorarlos, según un estudio de Scientific Reports.

El estudio se centra en las conducta de los cuervos de Nueva Caledonia, lo cuales son capaces de "recrear y modificar elementos de memoria", que es un rasgo "raramente asociado con animales no humanos", señala el texto.

Los resultados proporcionan, según los autores, "la primera evidencia que sugiere" que los cuervos de Nueva Caledonia "tienen la capacidad cognitiva para crear objetos a partir de un modelo mental.

La citada especie es conocida por su capacidad de crear herramientas básicas a partir de palos o de púas de las plantas y hacer otras en forma de gancho pariendo de hojas de una planta tropical llamada pandanus.



Sin embargo, hasta ahora no estaba claro si los cuervos aprendían de otros congéneres el diseño de esas herramientas o si eran capaces de mejorarlas con el paso del tiempo.



Hasta ahora, no parecía que estos animales, cuando están en libertad, observaran de cerca o imitaran el proceso de manufactura de un utensilio.



Sin embargo, algunos diseños específicos hechos por cuervos que viven en diferentes áreas han pervivido durante, al menos, varias décadas y se ha mejorado con el paso del tiempo, lo que sugiere, según los expertos "que la destreza de fabricar herramientas se extiende, de alguna manera, entre las poblaciones de cuervos".

--- ¿Cómo sucede esto? ---



Los expertos, procedentes de las universidades de Cambridge (Reino Unido), Auckland (Nueva Zelanda); Camberra (Australia) y el Instituto Max Planck (Alemania) tuvieron una idea de cómo los cuervos podían transmitir dicho conocimiento y la pusieron en práctica con esos animales.



La hipótesis de partida era que los cuervos usen u observen utensilios hechos por otros cuervos, recuerden un diseño en particular y sean capaces de reproducirlo para crear sus propias herramientas.



La investigadora Sarah Jelbert de la Universidad de Cambridge y su equipo entrenaron a ocho cuervos para introducir trozos de papel de diversos tamaños en una "máquina expendedora" que les daba una recompensa solo si usaban un pedazo de un tamaño concreto.



Una vez que las aves fueron entrenadas para saber qué pieza servía para lograr el premio, les facilitaron un gran trozo de tarjeta de cartón, pero no las plantillas de los tamaños de papel con los que habían conseguido las recompensas



Los cuervos fueron capaces de romper en pedazos la tarjeta para formar objetos que eran similares en tamaño a los trozos de papel que servían lograr el premio, lo que indica que esto cuervos "son capaces de formar una imagen mental de sus diseños de herramientas.



El equipo destacó, en particular, el trabajo de uno de los pájaros, Emma, que fabricó piezas que eran muy similares a cada plantilla y luego hizo modificaciones secundarias para reducir la longitud de las piezas demasiado grandes.

Este comportamiento "sugiere claramente que este cuervo tiene la capacidad de recordar y reproducir el tamaño absoluto, no solo el relativo, de las plantillas que servían para lograr una recompensa".

