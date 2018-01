Las extrañas arañas caníbales con forma de pelícano

Cuando piensas que ya lo has visto todo, viene la naturaleza y te demuestra que no es así, que existen criaturas que parecen sacadas de relatos fantásticos. Un ejemplo son las extrañas arañas pelícano. Pero que el nombre no te engañe, se tratan de feroces caníbales, y recientemente expertos acaban de descubrir 18 nuevas especies.

Fue en 1854 cuando se conoció por primera vez a estos arácnidos, que pertenecen a la familia 'Archaeidae'. Especialistas hallaron el primer ejemplar atrapado en ámbar de 50 millones de años de antigüedad. Se pensó que no existía algo viviente similar. Sin embargo, en 1881, en Madagascar, se encontraron ejemplares vivos.

Propias de Madagascar, Australia y Sudáfrica, poseen un caparazón arqueado y extendido que se asemeja a un cuello largo. Asimismo, dos enormes piezas bucales dan la impresión de un gran pico de ave. Son estas dos características que han hecho que esta familia de arácnidos se gane el apelativo de pelícano.

Pero no solo su apariencia es extraña, también lo es su comportamiento. Esta araña sale en la noche a buscar su alimento: otras arañas. Sigue los hilos que dejan sus presas, y al alcanzarlas las empalan rápidamente con sus largas mandíbulas o quelíceros. Atrapadas, sin poder contratacar, las víctimas mueren alzadas en esa especie de colmillos.

-Nuevos ejemplares-

Al vivir en zonas muy remotas, los expertos no han podido estudiarlas con propiedad. No obstante, la conservadora de arácnidos y miriápodos Hannah Wood, del Instituto Smithsoniano, ha examinado cientos de arañas pelícano en Madagascar y ha podido descubrir 18 nuevas especies, que pertenecen a los géneros 'Eriauchenius' y 'Madagascarchaea'.

Wood ha observado una gran diversidad física en las arañas pelícano de Madagascar, al contrario de las de Australia y Sudáfrica, donde todas tienden a ser homogéneas.

Para Hood, esto se debe a que Madagascar ha pasado por muchos más eventos geológicos y climáticos antiguos que Sudáfrica y Australia, por lo tanto, las especies en Madagascar han tenido más tiempo para adaptarse.

