El extraño caso de un niño al que le extrajeron 526 dientes

Un equipo de dentistas en India le extrajo más de 500 dientes a un niño de 7 años en una cirugía que se prolongó una hora y media.

Ravindran fue llevado al Hospital de la Universidad de Saveetha, en Chennai, en el sur del país, porque tenía una hinchazón en el lado derecho de la mandíbula.

Tras una serie de exámenes, los especialistas descubrieron una estructura grande y dura de un peso de cerca de 200 gramos.

Cuando la extrajeron, descubrieron que tenía adentro 526 piezas dentales de entre 1 y 15 milímetros.

La lesión que afectaba al niño se conoce con el nombre de odontoma compuesto, un tumor benigno vinculado al desarrollo dental.

"La especie de tumor que detectamos impidió el crecimiento permanente de los molares en el niño en el lado afectado", señaló el doctor Senthilnathan, profesor del Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital de la Universidad de Saveetha.



"La radiografía y la tomografía mostraron múltiples dientes rudimentarios en un tejido similar a una bolsa".



Según los expertos del hospital, se trata de un caso único y el primero en su tipo en el que se encuentran tantos dientes en una sola persona.



Un caso similar tuvo lugar en 2014. En esa ocasión, los cirujanos extrajeron 232 dientes de la boca de un adolescente en una operación de siete horas.



Cuando abrieron la estructura que le extrajeron de la boca, encontraron 526 dientes. (Foto: Instituto de Ciencias Médicas y Técnicas Saveetha)

A tiempo

Ravindran tenía 3 años cuando sus padres notaron una pequeña inflamación en la mandíbula.



En ese momento lo llevaron al hospital, pero como el niño no cooperó, no fue sometido a una investigación exhaustiva.



La hinchazón siguió aumentando en la zona y el niño no desarrolló dientes permanentes en ese lado de la boca hasta los 7 años.



Se trata de la primera vez que encuentran tantos dientes en una persona. (Foto: Instituto de Ciencias Médicas y Técnicas Saveetha)

Dado que la operación fue hecha a una edad temprana, la cirugía no afectó mucho el tejido en su boca, y el niño no requerirá una reconstrucción de la mandíbula, señaló Senthilnathan.



En cuanto a la causa del tumor, no se conoce con exactitud su origen, pero se cree que puede deberse a causas genéticas.



No obstante, explicó Pratibha Ramani, profesor y director del Departamento de Patología Oral y Maxilofacial, "el medio ambiente puede también jugar un papel importante".



"Vamos a estudiar si la radiación de las torres de la telefonía móvil puede ser un factor en este tipo de condiciones".

