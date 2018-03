La muerte de Stephen Hawking ha dejado a la comunidad científica de luto y Neil deGrasse Tyson, astrofísico y gran divulgador científico, compartió en su página de Facebook el diálogo que ambos mantuvieron recientemente y fue publicado hace 10 días. Se trata de la última aparición pública de Hawking antes de su partida.

La entrevista fue parte de StarTalk, programa que el astrofísico conduce National Geographic, en donde Hawking señaló sus propios conclusiones acerca de la realidad antes del Big Bang al ser consultado por DeGrasse Tysson por "uno de los grandes misterios del universo".

"No había nada alrededor antes del Big Bang. De acuerdo a la teoría general de la relatividad de Einstein, el tiempo y el espacio juntos forman un continuo espacio-tiempo o tubo colector que no es plano, sino curvado por la materia y la energía dentro de este", se escucha decir a Stephen Hawking en el video de Facebook.

(Video: Facebook StarTalk)

El fallecido científico explicó que "adoptaba un enfoque euclidiano para la gravedad para describir el inicio del universo". A fin de dejar algo más claros esos conceptos complejos, decidió recurrir a un ejemplo:

"Uno no puede referirse al tiempo imaginario y el real partiendo del Polo Sur, que es un punto en el tiempo y espacio donde rigen las leyes normales de la física", señaló como el físico. "No hay nada al sur del Polo Sur. Por lo tanto, no había nada alrededor antes del Bis Bang", agregó.

El mundo aún llora la partida de una de sus mentes más brillantes, alguien dispuesto a compartir su conocimiento hasta el final.