Cuando tosas o estornudes tienes que evitar cubrirte con la mano. Esto porque al hacerlo facilitas a los gérmenes transportarse a través de lo que toques y así contagiar a otros, según recuerda en un cartel el sitio en Facebook Pictoline. Lo ideal es taparte con la cara internar del brazo para evitar infectar a otros.

Desde siempre se nos ha enseñado a taparnos la boca al toser o estornudar. Pero no todos saben cómo hay que hacerlo. El consenso de los funcionarios de salud es: si no hay un pañuelo disponible, apuntar al codo y nunca a la mano.

"Si alguien estornuda en sus manos crea una oportunidad para transmitir esos gérmenes a otras personas o contaminar otros objetos que las personas tocan", dijo el doctor Vincent Hill, jefe de prevención de enfermedades transmitidas por el agua del Centers for Disease Control and Prevention, a "The New York Times".

Usualmente los gérmenes viajan a través de las gotas que emitimos al estornudar y toser. Al aterrizar en nuestras manos se transmiten a cosas como perillas de puertas, botones de ascensores y otras superficies que las personas a nuestro alrededor también tocan.

El toser y estornudar en la curva interna del brazo se ha convertido en la sugerencia estándar de organizaciones de salud desde hace unos 10 o 15 años. En efecto, la sugerencia es nueva, lo que hace que muchos adultos la desconozcan.

Cabe precisar que la maniobra tampoco suprime todos los riesgos, pero es más efectivo que cubrirse con las manos. Estudios han demostrado que incluso las máscaras no pueden evitar que todas las gotas se transporten en el aire, dijo la doctora y profesora de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Missouri-Kansas City, Mary Anne Jackson.

"El lavado de manos es una de las cosas más importantes que las personas pueden hacer para mantenerse saludables", agregó el Dr. Hill.