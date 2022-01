Conforme a los criterios de Saber más

El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y asesor de la Casa Blanca Uno, es uno de los rostros internacionales más reconocidos durante esta pandemia, por enfrentarse a las posiciones pseudocientíficas del expresidente de EE.UU. Donald Trump y por ser uno de los principales promotores de la vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, desde hace algunas semanas, usan su imagen para una nueva Fake News.

Se trata del extracto de un video, en donde Fauci sostiene una conversación con el fundador de Facebook Mark Zuckerberg. En el clip, de tan solo 27 segundos, se le escucha al asesor de la Casa Blanca decir: “esta no sería la primera vez, si sucediera, que una vacuna que se veía bien en seguridad inicial en realidad empeoraba a las personas. Había antecedentes de virus respiratorio sincitial en niños que, paradójicamente, empeoraban a los niños. Una de las vacunas contra el VIH que probamos hace varios años hizo que las personas fueran más propensas a infectarse“. ¿Es que ahora el doctor Fauci está en contra de las vacunas anti COVID-19?

Es falso

No es un video actual. Efectivamente, sí se realizó una conversación entre Zuckerberg y Fauci, pero el 19 de marzo del 2020. Es decir, casi al inicio de la pandemia y muchos meses antes de la aprobación en EE.UU. de la primera vacuna contra el COVID-19.

Fuera de contexto. El extracto compartido era parte de una pregunta hecha por Zuckerberg sobre el estudio de seguridad inicial, que forma parte del desarrollo de las vacunas. La respuesta completa de Fauci es la siguiente:

“El estudio de seguridad inicial, Mark, es para ver si la inyección en el brazo tiene algún tipo de reacción idiosincrásica o mala. Hay otro elemento para la seguridad, y es que si vacuna a alguien y este produce una respuesta de anticuerpos y luego se expone e infecta, ¿la respuesta que induce realmente aumenta la infección y la empeora? Y la única forma de saberlo es si realiza un estudio extenso, no en un voluntario normal que no tiene riesgo de infección, sino en personas que se encuentran en una situación de riesgo. Esta no sería la primera vez, si sucediera, que una vacuna que se veía bien en seguridad inicial realmente empeoraba a las personas. Existía el antecedente de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial en niños que, paradójicamente, empeoró a los niños. Una de las vacunas contra el VIH que probamos hace varios años hizo que las personas fueran más propensas a infectarse. Por lo tanto, no puede simplemente salir y dárselo a menos que sienta que, en el campo, cuando alguien se infecta y se expone, vacunarse no lo empeora. Por eso tienes que hacer una prueba.” Mira el video completo de la entrevista a continuación. La pregunta de Zuckerberg y la respuesta Fauci completa desde el minuto 24:29.

A lo que está haciendo referencia el doctor Fauci es al fenómeno de potenciación dependiente a anticuerpos (ADE, por sus siglas en inglés). Según la web de la estrategia de vacunación del Gobierno Español, es un evento no deseado y bastante raro que ocurre con algunas enfermedades infecciosas. Se presenta cuando los anticuerpos frente al agente infeccioso empeoran la enfermedad cuando la persona se infecta, en lugar de mitigarla.

La agencia Reuters realizó consultas al respecto a la NIAID, que respondió: “Siempre existe un riesgo teórico de eventos no deseados con cualquier vacuna nueva. Esta es la razón por la que el desarrollo de vacunas candidatas avanza de manera escalonada, comenzando con estudios de laboratorio, luego progresando a estudios en modelos animales que imitan la respuesta inmune humana, y finalmente a ensayos clínicos humanos cuidadosamente controlados donde los participantes son monitoreados de cerca para detectar cualquier evento adverso. Una vez que la FDA autoriza o aprueba una vacuna candidata, se lleva a cabo una rigurosa vigilancia de seguridad posterior a la comercialización para identificar incluso problemas de seguridad muy raros”.

Parte de una desinformación del año pasado. Una de las estrategias de los antivacunas ha sido indicar que gran número de vacunados morirán tras recibir sus dosis o que las vacunas con tecnología ARNm generarán el fenómeno ADE. Una de las promotoras de esas desinformaciones es la osteópata estadounidense Sherri Tenpenny, una activista antivacunas que ha difundido diferentes engaños relacionados con el COVID-19. Por ejemplo, y según lo publicado por “The Washington Post”, Tenpenny participó en junio del año pasado en una reunión del comité de Salud y señaló que las vacunas magnetizaban a las personas, sino que esas personas serían manipuladas por la tecnología 5G.

