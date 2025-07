Carla Arce: “Tenemos que mostrar que hay científicos nacionales y qué cosa estamos haciendo”

La popular AstroCarla –con más de 140 mil seguidores solo en Instagram- acaba de publicar su primer libro “El universo extremo” de la mano de Editorial Planeta y que acaba de ser presentado el pasado domingo 20 de julio en la Feria Internacional del Libro de Lima 2025. Para ella, incursionar cambiar lo audiovisual por lo escrito para divulgar ha sido una experiencia difícil pero enriquecedora. “Hace falta un poco más de calma, de reflexión para explicar las cosas como deben ser”, señaló en este diálogo con El Comercio.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

-¿Cómo defines tu libro “El universo extremo”?

Es un libro enfocado en explicar la historia del universo, pero centrándonos en aquellos fenómenos que son, como dice el título, los más extremos, los que generan más dudas, más preguntas y más fascinación.

-¿De dónde vienen tus ganas de divulgar?

La idea de divulgar viene desde que estaba haciendo mi doctorado en Chile. Ahí pude ver lo importante que era no solamente hacer ciencia, sino también comunicarla, ¿no? Porque la ciencia no es un trabajo aislado; no es solamente para los científicos o quienes hacemos ciencias, sino que la ciencia es para la humanidad. Entonces, creo yo que es vital no solamente quedarnos con los avances científicos, sino saber comunicarlos adecuadamente a la sociedad. Así es como empecé en la divulgación específicamente de lo que hago, que es física y astrofísica.

-¿Cuéntanos cómo es, desde tu papel de divulgadora, poner en sencillo la terminología de la física y astrofísica para que más gente entienda?

Si bien el universo tiene cosas fascinantes y superinteresantes, también puede ser bastante contraintuitivo, ¿no? Porque hablamos de procesos físicos, de fenómenos, de objetos con los que no lidiamos en el día a día. Entonces, pues ser más complicado entender este tipo de conceptos, pero que por más que no lidiemos con esos conceptos o con esos fenómenos, son reales, son parte de la naturaleza. Creo que la mejor manera de explicar estas cosas es mediante analogías. Comparar estos procesos extremos que suceden en el universo con cosas que vivimos en el día a día.

-¿Cómo te animas a dar el paso de pasarte a publicar ahora en impreso?

Yo ya tenía la idea previamente de hacer algo por el estilo, un proyecto de divulgación fuera de las redes sociales. Si bien las redes sociales son una herramienta valiosa en temas de conectividad, llegando a bastantes personas con información digerible y rápida. Pero, también creo que es importante que esa información llegue a más públicos. Un libro es importantísimo por la manera en que uno explica los conceptos, en papel, de manera más detallada, con analogías, con ilustraciones. Es distinto a las redes sociales, donde las cosas son más rápidas. Son dos maneras distintas de comunicar ciencia y mientras más opciones tengamos para difundir el conocimiento será mejor.

-Y han aprovechado muy bien la superficie, con un buen diseño, mucho color y hasta espacios donde se desagregan ciertos temas para abundar en detalles o explicar algunos conceptos con más cercanía...

Sí. Los capítulos hablan de distintos temas muy interesantes, fundamentales para entender la ciencia detrás, que puede llegar a ser compleja. Entones, si resaltamos ciertos puntos no solamente clave, sino también interesantes, puede ser mucho más entendible. Y también me parece importante, como comentábamos hace un rato, asociar estos conceptos con cosas con las que lidiamos en el día a día; pero no solo a actividades, sino también cosas que hemos visto: arte, películas, series. Una imagen muy famosa es la del agujero negro que dio la vuelta al mundo en el 2019, pero es necesario aterrizar estos conceptos.

Carla Arce estudió Física en la PUCP y realizó su doctorado en Chile. Tuvo la oportunidad de trabajar en el observatorio ALMA. FOTO: Archivo personal / Archivo personal

-Y es un libro que brinda una mirada rápida por los temas clave de la astrofísica, porque vamos del tema de la curvatura del espacio y del tiempo y hasta la posibilidad de que haya vida en otras partes del universo...

Me inspiré mucho en las preguntas más recurrentes que he recibido en todo ese tiempo en mis redes sociales. Son los temas que más interesan. Justamente, tomamos como punto de partida hablar de la historia del universo: desde el big bang, la evolución del universo y enfocarnos en estos puntos.

-¿Cuánto tiempo te tomó el desarrollo de del libro?

Desde que plasmamos la propuesta hasta que entregué el manuscrito final, yo diría que poco más de año y medio.

-¿Y cómo has sentido esa experiencia de generar contenido de otra manera?

Fue bastante enriquecedor porque es una manera distinta de comunicar ciencia en comparación a lo que hacemos en redes sociales. Se requiere un poco más de más de calma, uno puede explayarse con más reflexión. Se pueden incluir más detallitos que, de repente, con las redes –al estar en una época en donde la información hay que transmitirla de manera muy rápida- no tenemos la oportunidad de explayarnos un poquito más o agregar ciertos matices que en videos de redes sociales no se pueden agregar necesariamente. Pero, además, como en las redes tenemos demasiada información, las personas ven algo y luego esa información puede quedar en el olvido. En cambio, con un libro tenemos la oportunidad de leer y releer, volver a cierto capítulo, a cierta página; dejar el libro por una semana, tener una duda y volver a revisarlo. Tras esta experiencia, me quedo con que se requiere mucha más creatividad que para hacer un video en redes sociales.

-¿Qué es lo que tiene de diferente “El universo extremo” frente a otros libros de divulgación sobre astrofísica?

Honestamente, creo que cada libro, cada obra, tiene su sello particular. “El universo extremo” pienso que tiene el sello de hablar de tú a tú. No solo es un recorrido por historia del universo, le hablo de tú a tú al lector. Es como que le digo: “Hola, ven, acompáñame, mira esto, ¿qué piensas de esto? ¿Te imaginas cómo es esto?” Entonces, es un recorrido narrado, básicamente. Ese es el sello particular de “El universo extremo”.

En el 2019 se publicó esta imagen en la que se podía ver, por primera vez, un agujero negro y su sombra. Según Arce Tord, es necesario que a la gente se le dé el contexto adecuado para conocer la importancia de este hito.

-Cuéntanos ahora hacia dónde estás dirigiendo tu carrera profesional.

Yo estoy especializada en radioastronomía. En la parte científica en la formación de planetas, formación de estrellas con datos de radio, y también la parte de instrumentación y procesamiento de estos datos. Entonces, actualmente estoy en la PUCP y estamos dedicados a proyectos de implementación de instrumentación en el país. Creo que muchos colegas coinciden en que uno de los pasos siguientes para que el Perú pueda tomar un impulso en el desarrollo de investigación científica, sobre todo en física, astrofísica y temas afines, es tener nuestros propios instrumentos, ¿no? Nuestros propios observatorios. Esos son mis proyectos actuales.

-¿Y en cuanto a tu lado de divulgadora?

Me encantaría poder también tomarlo como algo un poco más constante. Actualmente en el tema de divulgación es un tema que va en paralelo a mi profesión. Entonces, es lo hago en los momentos libres, básicamente. Sería genial si eventualmente se crea alguna especie de proyecto un poco más grande que me permita dedicarle más tiempo, no solamente a mí, sino también a varios colegas divulgadores. Es muy importante que la divulgación científica en el Perú sea mucho más masiva, no solamente en redes sino también de manera presencial, en cualquier formato, en cualquier instancia y en cualquier espacio, y no solamente en Lima, sino a lo largo de todo el país.

-¿Consideras que los temas de ciencias le siguen interesando a la gente?

De hecho, desde que abrí la plataforma en redes sociales he visto bastante enteré que, sin duda alguna, siempre ha existido. Lo que pasa es que como no tenemos en el país conocimiento de que hay científicos haciendo ciencia y de que esta ciencia no corresponde a un ámbito cerrado, las personas no se interesan. Entonces, como no hay esta difusión de estas distintas cosas que se hacen en el país, uno dice, “Bueno, es interesante, pero no tengo dónde buscar; no conozco a nadie que haga esto”. Pero, cuando las personas se enteran de que, efectivamente, en el caso de la ciencia hay científicos peruanos desarrollando ciertos temas, luego hay más interés. Además, hay que pensar en que no hay mucha información en español. Otro aspecto: no hay que hablar solo de la ciencia, sino de las vocaciones por la carrera. Muchas personas que, de repente, han desistido de estudiar algo sobre ciencia por falta de información. En su momento, también sufrí por la falta de información sobre la carrera. La diferencia es que ahora tenemos mucha más información a la mano y no toda es correcta. La recepción ha sido genial y no solamente por el interés en lo científico, sino también porque varios jóvenes se han acercado a preguntarme sobre la carrera.

-¿Qué más crees que se deba hacer para que la sociedad cambie su mirada sobre la ciencia?

Algunos puntos claves es mostrar a los científicos. La gente piensa que la ciencia es algo probablemente de otro país, ¿no? Mostrar qué cosa estamos haciendo los científicos nacionales y por qué es importante ese trabajo.