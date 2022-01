La microbióloga del Hospital Universitario de A Coruña y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María del Mar Tomás, ha explicado que casos de infección simultánea de SARS-CoV-2 y gripe, denominada genéricamente flurona, no son “graves” y sostiene que “no hay un aumento de las complicaciones”, tras detectarse este lunes casos en Cataluña.

La experta, en declaraciones a Europa Press, ha reafirmado que no se trata de una nueva variante del SARS-CoV-2 y tampoco de un virus nuevo.

Esta coinfección, dice, no incrementa el riesgo de las complicaciones aunque ha matizado que se debe prestar especial atención a las personas que no estén vacunadas de ninguno de los dos virus, ya que la existencia de ambos en un organismo si podría dar lugar a ello. Sobre su tasa de contagio, ha añadido que, en un principio, no debe haber una alta transmisión aunque ha reafirmado que “las personas no vacunadas deben estar alerta”.

Esta coinfección, según la profesional, es algo habitual debido a que los dos virus se encuentran en el ambiente y pueden unirse formando, lo que se ha conocido como flurona. “El covid entra por el receptor ACE2 de la célula eucariota y el virus de la gripe entra por los receptores con ácido sialico y si los dos virus se encuentras, pues se produce el contagio ”, ha explicado. También ha señalado que, ya ha habido alguna ocasión donde se ha detectado casos de covid pediátrico coinfectado con otros virus sincitialrespiratorios.

En este sentido, la sintomatología es similar a la variante Ómicron pero ha recalcado que no se trata de una nueva variante “ni nada similar” y ha subrayado que, de todos los casos reportados de esta coinfección (los primeros se produjeron en mayo de 2020, según estudios publicados en la revista médica ‘The Lancet’) “no se ha visto un mal pronóstico”.

Asimismo, ha pronosticado que se darán casos en personas vacunadas con la dosis de refuerzo de la COVID-19 pero no de la gripe y ha vaticinado que con la vacuna contra el SARS-CoV-2 “habrá menos probabilidad de detectar un caso de flurona” porque el virus del covid vive menos en el organismo.

“Una persona elimina el virus SARS-CoV-2 en dos o tres días. Se elimina rápido por lo que será complicado para los profesionales detectarlo. Y en caso de estar vacunado de las dos enfermedades, las probabilidades de infectarse son realmente baja s”, ha añadido.

Los primeros casos de flurona

Este fin de semana saltaban las alarmas cuando Israel informó de un caso de flurona en una mujer embarazada no vacunada infectada por ambos virus. La paciente, según el Ministerio de Sanidad israelí, tenía síntomas leves.

“La enfermedad es la misma. Son virales y causan dificultad para respirar , ya que ambas atacan las vías respiratorias superiores”, ha explicado Arnon Vizhnitser, director del departamento de ginecología del hospital, según ha recogido el diario israelí ‘The Times of Israel’.

En el caso de España, durante la mañana de este lunes, la directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, ha explicado que se han detectado en Cataluña casos de flurona pero “de manera esporádica”. Además, ha agregado que los casos “no revisten gravedad ni diferencia de abordaje”.

Sin embargo, tal y como ha confirmado María Tomás a Europa Press, los primeros casos de coinfección por SARS-CoV-2 y el virus de la gripe influenza se registraron en 2021 en Galicia en dos personas que tenían las dos infecciones al mismo tiempo. Una coinfección que, por el momento, insiste María Tomás, “parece no tener mayores complicaciones”.

