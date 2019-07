El fósil humano de 210.000 años que nos obligaría a replantear parte de nuestra historia

Un grupo de científicos afirman haber identificado el indicio más temprano de la presencia de nuestra especie fuera de África: un pedazo de cráneo recuperado de una cueva en el sur de Grecia.

La edad estimada del fragmento es de al menos 210.000 años, lo que lo hace al menos 16.000 años más viejo que un hueso mandibular descubierto de Israel reportado el año pasado. Muestra que nuestra especie comenzó a salir de África mucho antes de lo que se pensaba previamente, dijeron los científicos.

Los viajeros a Grecia evidentemente no dejaron descendientes vivos en la actualidad. Otros estudios han establecido que el éxodo de África que llevó a nuestra diseminación mundial no sucedió sino hasta más de 100.000 años más tarde. El nuevo descubrimiento es el indicio más reciente de salidas previas del continente donde evolucionó el Homo sapiens.



El fósil, de la parte trasera de un cráneo, fue excavado a finales de la década de 1970 de la cueva Alpidima en la región griega del Peloponeso y más adelante mantenido en un museo en Atenas.



"No se le prestó mucha atención”, dijo Katerina Harvati, de la Universidad de Tuebingen, en Alemania, que fue invitada a estudiar el fósil.

Harvati y los otros reportaron los resultados de su análisis en la revista Nature. Para establecer la edad, analizaron fragmentos de hueso del fósil. Para identificar la especie, los estudiosos compararon una reconstrucción virtual con las formas de fósiles de especies conocidas.



Harvati dijo que hallar evidencia de que nuestra especie había llegado a Grecia para entonces fue inicialmente una sorpresa, aunque “no es difícil imaginarse que habría sucedido”.



Eric Delson, del Lehman College de Nueva York y quien no fue parte del estudio, dijo que el descubrimiento era algo sorprendente, pero que el sureste de Europa “tiene mucho sentido” para un hallazgo tan antiguo. Ahora la pregunta es qué paso con esa gente, dijo. ¿Fueron superados por los neandertales?

Algunos científicos no están convencidos

Pero otros científicos no están convencidos de que la edad reportada del fósil y la identificación sean correctas.



Warren Sharp, experto en datación de fósiles en el Centro de Geocronología de Berkeley en California, dijo que la edad de 210.000 años “no es respaldada por los datos”.



Ian Tattersall, del Museo de Historia Natural de Nueva York, dijo que los argumentos para la identificación del fósil como Homo sapiens son “muy dudosos”. Su forma es sugestiva, pero es incompleta y carece de características que harían más firme la identificación, dijo en un correo electrónico.



En respuesta, Harvati dijo que la parte trasera del cráneo es muy útil para diferenciar el H. sapiens de los neandertales y otras especies relacionadas, y que varias líneas de evidencia respaldan la identificación.



En una conferencia de prensa, Harvati dijo que no estaba claro si los científicos podrán recuperar ADN o proteínas del fósil para confirmar la identificación.

Fuente: AP

