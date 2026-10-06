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Eva Olsson, Ellen Moons y Mark Pearce anuncian a Francis Halzen como el ganador del Premio Nobel de Física 2026 durante una rueda de prensa en la Real Academia Sueca de Ciencias, en Estocolmo, Suecia, el 6 de octubre de 2026. Foto: Christine Olsson / TT / Código 10430 (Foto de CHRISTINE OLSSON / TT NYHETSBYRÅN / TT News Agency vía AFP)
Eva Olsson, Ellen Moons y Mark Pearce anuncian a Francis Halzen como el ganador del Premio Nobel de Física 2026 durante una rueda de prensa en la Real Academia Sueca de Ciencias, en Estocolmo, Suecia, el 6 de octubre de 2026. Foto: Christine Olsson / TT / Código 10430 (Foto de CHRISTINE OLSSON / TT NYHETSBYRÅN / TT News Agency vía AFP)
/ Agencia A
Por Agencia AFP

El belga Francis Halzen ganó este martes el premio Nobel de Física por el descubrimiento de neutrinos de alta energía, unas partículas subatómicas procedentes de fuera de nuestra galaxia.

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