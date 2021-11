Conforme a los criterios de Saber más

“Esto es un fraude claro. Son totalmente falsas”. Así de categórico es Flavio Estrada, arqueólogo y experto forense en análisis de restos humanos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, sobre las llamadas ‘momias tridáctilas de Nasca’.

Estrada analizó parte de estos supuestos restos arqueológicos, que fueron entregados a la Fiscalía de Nasca en el marco de una investigación que se dio luego de que los objetos fueron presentados por un grupo de personas que aseguraban haberlas hallado en el 2016 en una cueva.

Durante años, un grupo de personas ha difundido las teorías de que son híbridos, una especie desconocida de humanos, e incluso extraterrestres.

Estos ‘muñecos’, como los llama el experto, llegaron a sus manos luego de que la Fiscalía solicitara al Instituto de Medicina Legal emitir un informe sobre su naturaleza . ¿Qué encontraron luego de realizar diversos estudios científicos? A continuación, un resumen de sus revelaciones:

Armados y modificados

La supuesta mano tridáctila tiene apariencia alargada debido a falanges añadidas, según el análisis. (Imagen: Cortesía Flavio Estrada)

Estrada estudió “un grupo de pequeños muñequitos, cráneos sueltos y manos tridáctilas” entregados a la Fiscalía luego de que el supuesto descubrimiento cobró fama internacional. Estos objetos formarían parte de un grupo más grande de restos que habrían sido hallados en Palpa. Hoy, la Universidad San Luis Gonzaga de Ica tiene en su poder una momia grande, apodada María, y tres pequeños muñecos.

Luego de realizar una serie de pruebas, el investigador y su equipo hallaron lo siguiente:

“Lo que descubrimos fue que la presunta piel estaba compuesta de una mezcla de pegamentos, fibra vegetal, papeles molidos, gomas… y que los huesos sobre los cuales se habían montado eran de animales; es decir, les habían cortado la parte del hocico y habían usado solamente el medio del cráneo, y en la parte posterior, donde está el occipital, habían elaborado la cara de estos ‘extraterrestres’”.

Las pruebas realizadas

Para concluir que las llamadas momias de Nasca son armadas, Flavio Estrada y el equipo del Instituto de Medicina Legal utilizaron tres tipos de pruebas:

Espectroscopia infrarroja , que permite identificar qué elementos componen a un objeto.

, que permite identificar qué elementos componen a un objeto. Estudios radiográficos , que brindan una visión de la anatomía o distribución interna de un objeto.

, que brindan una visión de la anatomía o distribución interna de un objeto. Anatomía comparada , que ayuda a comparar las semejanzas y diferencias de la anatomía de dos o más organismos.

, que ayuda a comparar las semejanzas y diferencias de la anatomía de dos o más organismos. Estudios histológicos, con los cuáles se analiza los tejidos orgánicos de los seres vivos. Es este caso, los investigadores usaron microspopía óptica para buscar células humanas (que finalmente no encontraron).

Se hizo pruebas de rayos X que muestran la unión artificial de huesos, y que estos no tienen articulaciones. (Foto: Cortesía Flavio EstradaI)

Con todos estos procedimientos, los investigadores determinaron que estos muñecos tenían un recubrimiento con componentes modernos (papel, pegamento, etc) y que la supuesta piel no contenía células humanas. Además, establecieron que se había utilizado huesos humanos y de animales, que fueron colocados sin ningún tipo de coherencia anatómica, pues las extremidades incluso no tenían articulaciones y los bordes revelaban cortes.

Además de los análisis realizados en el Instituto de Medicina Legal, los supuestos descubridores de la ‘momias’ también han realizado algunas pruebas, entre ellas tomografías.

Estrada indica que también han estudiado estas imágenes: “Nos revela lo mismo: en el caso de los tres muñecos pequeños, están armados con material ósea humano y animal; y en el caso de la momia grande, llamada María, la tomografía revela que hay modificaciones en las manos y en los pies . Han cortado el dedo de las manos y de los pies y han colocado más falanges para prolongar su longitud. En este caso, sí es una momia humana arqueológica [pero con modificaciones]”.

Supuesta colaboración con la UNI

Imagen del rostro de uno de los muñecos. (Imagen: Cortesía Flavio Estrada

Hace pocos días, durante el IX Congreso Nacional de Investigación CONINTI 2021, el vicerrector de investigación de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Martín Alarcón Quispe, se refirió al las ‘Momias de Nasca’: “Ica sí tiene identidad universal, y esos tridáctilos los tenemos en el Vicerrectorado de Investigación [...]. Eso confirma nuestra identidad, nuestro pasado”.

Tras ello, los impulsores del ‘estudio’ de las momias aseguraron que la Universidad de Ingeniería (UNI) se uniría a las investigaciones que realiza un grupo de docentes de la universidad iqueña. El Comercio se puso en contacto con la UNI para conocer si esta colaboración era una iniciativa institucional, pero no recibió una respuesta oficial hasta el cierre de este informe.

