Cuando era niña, su padre le hablaba de agujeros negros y el espacio-tiempo. Con los años, su pasión por el estudio del universo creció y la llevó a convertirse en una de las astrónomas jóvenes más prometedoras del mundo.

Es peruana, tiene 30 años y habla seis idiomas. Este año recibió el prestigioso premio de la Fundación Gruber, por su destacada labor como investigadora. Desde el Observatorio Europeo Austral (ESO Astronomy), en Alemania, estudia la evolución de las galaxias y los agujeros negros.

El Comercio conversó con Gabriela Calistro sobre su trabajo actual, la importancia de la ciencia para tomar decisiones informadas y sobre las brechas que enfrentan las niñas y adolescentes que desean estudiar carreras científicas.

“Es muy importante que el método científico [procedimiento para obtener nuevos conocimientos] esté presente en la educación de cualquier población porque es una herramienta que nos permite tener mentes libres”, dice Calistro, fundadora de CosmoAmautas, un proyecto de educación científica para niños peruanos en zonas rurales.

- Tu campo de trabajo es la evolución de las galaxias. ¿Cómo haces para estudiar objetos tan lejanos en el universo?

En términos generales, mi trabajo es como astrónoma observacional. Uso telescopios y observatorios para entender las propiedades físicas de objetos en el universo. En específico, mi campo es la evolución de galaxias, es decir, observo con telescopios a diferentes longitudes de onda, no solo telescopios ópticos, que es la luz visible, sino con telescopios de radio o rayos x. Uso estas imágenes para entender cómo, desde el origen del universo, empiezan a aparecer las primeras estrellas, luego empiezan a formarse galaxias y estas empiezan a colisionar unas con otras formando galaxias masivas, y de esta forma se va creando el universo que podemos ver. [Este trabajo] nos ayuda a entender cómo hemos llegado aquí, cómo se ha formado el lugar donde se ha creado la vida humana.

- Las preguntas que intenta contestar la astronomía son muy profundas. En ese sentido, ¿cómo te surgió el interés por este campo?

Hay muchos factores. Probablemente al comienzo fue porque mi papá estudió ingeniería y desde muy pequeña me contaba historias sobre agujeros negros, el espacio-tiempo. Y eso siempre me interesó. Pero también he tenido otros intereses, como la literatura y el arte. Entonces, fue difícil elegir una carrera en secundaria. Sin embargo, yo creo que fue importante el ejemplo de mis padres: mi madre es química farmacéutica y la ciencia siempre estuvo influenciando mi vida. También ha sido importante el rol que han jugado mis profesores de física; por suerte, tuve buenos profesores en secundaria, que no solo tenían buenas técnicas de enseñanza, sino que al darse cuenta que yo tenía un poco más de interés, lo fomentaron y me dieron información extra. A esto hay que sumarle una visita a un planetario, que es impresionante e inspirador. Todo esto me llevó a decidirme por estudiar física y especializarme en astrofísica.

Gabriela Calistro culminó en 2019 el doctorado en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. (Foto: Cortesía)

La importancia de estudiar el universo

- Ramas como la astrofísica son campos que muchas personas pueden sentir muy lejanos. ¿Cómo le explicarías a una persona por qué es importante estudiar el universo y tratar de entenderlo?

Yo creo que estudiar el universo es parte del intento de la humanidad por entender qué hacemos aquí. Y es muy humano tratar de entender cómo ha sido nuestro viaje en el tiempo para llegar a la situación en la que estamos. Entonces, creo que hay un aspecto muy filosófico en entender cómo se ha creado el universo, cómo empezó la vida, cómo empezó nuestro planeta. Más allá de eso, creo que va por los aspectos de la importancia de la ciencia en sí, porque la astronomía es una de las ciencias más inspiradoras y por esto es una buena puerta de entrada para el público a las ciencias. Es muy importante que el método científico esté presente en la educación de cualquier población porque es una herramienta que nos permite tener mentes libres, que permite cuestionar, saber discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira, entre una información que es completa y está basada en evidencias y otra información que es solo anecdótica o tal vez basada en intereses externos. Entonces, es muy importante acercar el método científico no solo en el colegio, sino también en el día a día, en cómo la gente interpreta la información que recibe. Yo creo que es una gran forma de usar la astronomía, como una forma de acercar la ciencia a la gente.

- Además, si se quiere ser un poco más práctico, la astronomía como ciencia básica también aporta en el desarrollo tecnológico…

Sí, yo siempre he discrepado con la diferenciación que hay entre ciencias básicas y aplicadas, porque no es que las ciencias básicas no puedan ser aplicadas. Tecnologías que usamos diariamente como el internet han sido desarrolladas no por intereses privados o de comercio, sino por físicos del CERN tratando de investigar la física de partículas, por ejemplo, y de esta forma lo desarrollaron el World Wide Web como una herramienta de investigación y a largo plazo ha servido para toda la sociedad. Entonces, yo creo que no hay esta diferencia, la diferencia es solamente en la escala de tiempo de la aplicación que ambas tienen. Las ciencias básicas tendrán una aplicación a largo plazo, pero finalmente mucho más significativas, además del patrimonio intelectual que se deja para las generaciones futuras.

- Estudiantes en el extranjero. ¿Crees que es necesario tener una carrera de astronomía en el país?

Creo que si bien sería un gran logro tener carreras de astronomía, no es estrictamente necesario para tener una comunidad de investigación astronómica, ya que la astrofísica o astronomía es una rama de la física. Mi carrera es toda en física, y, por ejemplo, en muchas universidades de Alemania y otros países no existe la carrera de astronomía, pero sí hay mucha investigación en astronomía y astrofísica dentro de facultades de Física. Creo que es más importante fortalecer las facultades de física, brindar cátedras de astrofísica y financiar grupos que estudien astronomía, y eso es algo que falta en el Perú; por ello, los estudiantes de física no pueden acceder a tesis especializadas en astrofísica, no hay investigadores que se dediquen a ello.

Yo salí bastante temprano del Perú porque tuve una oportunidad de una beca de estudios en Alemania, y esa fue la principal razón de que estudiara afuera, además yo sabía que no podía especializar mi carrera de física en el Perú en algo que quería, que era la astronomía.

- En el Perú hay esfuerzos de grupos de astronomía en las universidades San Marcos, UNI y PUCP, pero aún son aislados, pues no responden a una política estatal como sucede con México y con Chile.

La diferencia principal es que a pesar de haber mucho desarrollo de la divulgación de astronomía en el Perú, aún no tenemos tanta investigación científica y producción de conocimiento nuevo. Los grupos que has mencionado han logrado excelentes objetivos en el área de la divulgación; sin embargo, en la investigación se requiere otro sistema de financiamiento que normalmente necesitan una política estatal y una fuerte colaboración multiinstitucional. Este no es un problema que solo afecta a la astronomía, sino a la investigación científica en general en el Perú. Las ciencias básicas no reciben tanto financiamiento por ahora. Y en este contexto todos nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene invertir en investigación y en que las personas entiendan el significado de los resultados científicos, que todo es parte de un proceso. Creo que la importancia de la ciencia ha sido revelada claramente en esta situación de pandemia y espero que esto motive en el futuro un mayor apoyo estatal a la investigación científica, incluidas la astronomía y la física.

Gabriela Calistro estudia el gas molecular en las galaxias. (Foto: Cortesía)

Su trabajo actual

- Hablemos del premio que recibiste. ¿Qué les permite hacer esta subvención?

El premio brinda un financiamiento extra a mis investigaciones, ya que yo trabajo en ESO y tengo un financiamiento por ello. Este fondo me permite invitar a colaboradores, viajar, agilizar proyectos, comprar computadoras.

- Y esto impactará positivamente al trabajo que estás realizando en este momento…

En este momento trabajo en dos diferentes aspectos, uno de los cuales es el estudio de cuásares [cuerpos celestes alimentados por agujeros negros supermasivos], en específico a cuásares rojos, que están envueltos en polvo, y estoy tratando de entender la razón por la que están envueltos en polvo y tienen estos colores, y cuál es rol que cumplen en la evolución de los agujeros negros en el universo. Por ejemplo, una de las explicaciones sería que estos cuásares son muy jóvenes, que con el tiempo van a expulsar el contenido de polvo que tienen y van a volverse en cuásares más luminosos, como los que conocemos en el universo joven. Por otro lado, también estoy trabajando en el estudio del gas molecular en las galaxias, que es el ingrediente o la materia prima que utilizan las galaxias para formar nuevas estrellas. Estoy estudiando cómo este gas molecular cambia en diferentes situaciones de la galaxia, cuando está colisionando con otra, por ejemplo. Estoy estudiando las propiedades de este gas molecular utilizando el telescopio ALMA (ubicado en Chile).

- También investigas sobre agujeros negros, que son objetos que llaman mucho la atención de las personas. ¿Qué debemos tener en cuenta para entender mejor estos objetos?

El último premio Nobel de Física es sobre agujeros negros y es un momento indicado para hablar de ellos. A pesar de todo lo que se escucha en películas de ciencia ficción y porque las personas ya tienen conocimientos dispersos sobre ellos, es importante entender que los agujeros negros surgieron de la teoría, de ecuaciones matemáticas del espacio-tiempo relacionadas a objetos muy masivos, es decir que tienen una masa muy grande, y un tamaño relativamente pequeño; son objetos con una gran densidad, y esta densidad hace que el espacio-tiempo se curve creando singularidades que son estos agujeros negros. Tienen un campo gravitatorio tan pero tan grande, que nada puede escapar de estos, incluida la luz. Es por eso que una vez que la luz o la materia cruzan este horizonte de eventos [punto de no retorno], no se puede obtener información sobre su contenido porque la fuente de información es la luz. Los agujeros negros han sido ratificados indirectamente por muchos años, incluyendo la identificación de un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, que ha sido la razón del Nobel de este año.

Los agujeros negros que yo estudio son agujeros a grandes distancias, los primeros agujeros negros del universo. Y ya que son invisibles, los puedo detectar indirectamente por el efecto que tienen en toda la materia alrededor de ellos. Como es una gravedad muy potente, la materia es absorbida a velocidades muy grandes que producen algunos de los objetos más brillantes del universo, que son los cuásares. Esa es una forma indirecta de observar los agujeros negros. Ahora el EHT [Event Horizon Telescope] ha logrado tomar la imagen del horizonte de eventos del agujero negro; esta es prácticamente la primera observación directa de lo que es un agujero negro.

Las ondas gravitacionales son ondulaciones producidas en el espacio-tiempo por objetos muy masivos. (Foto: EHT)

- ¿También trabajas con ondas gravitacionales para estudiar agujeros negros?

No. Hay dos tipos de “mensajeros” que nos transmiten toda la información sobre el espacio. Hasta hace pocos años el único “mensajero” era la luz, gracias a ella hemos aprendido básicamente todo lo que sabemos sobre el espacio. Otro mensajero, cuya existencia fue predicha por la teoría y confirmada hace poco, son las ondas gravitacionales, que es otro tipo de fenómeno físico que ocurre cuando dos objetos muy densos colisionan -como dos agujeros negros, por ejemplo- es un evento tan potente que generan ondas en el espacio-tiempo, y son estas ondas las que podemos detectar con instrumentos como LIGO.

- ¿Qué es lo que falta conocer sobre los agujeros negros?

Para empezar, todavía no tenemos una foto del agujero negro del centro de nuestra galaxia, que es Sagitario A*, eso va a ser algo muy interesante de ver. Hay muchas preguntas aún. Por ejemplo, no sabemos cómo los primeros agujeros negros en el universo se han formado; últimamente se han encontrado agujeros negros muy antiguos y masivos, muy cerca del inicio del universo, y uno se pregunta cómo es que agujeros negros tan masivos han podido formarse tan rápido como para observarlos a distancias tan lejanas. Esto está muy relacionado con cómo se formaron las primeras estrellas, que es algo que todavía no se sabe. Aunque conocemos mucho sobre la primera luz que se emitió, el fondo cósmico de microondas, falta este paso entre la materia dispersa y las primeras estrellas, primeros agujeros negros y, por ende, las primeras galaxias.

La astrónoma es fundadora del proyecto educativo CosmoAmautas. (Foto: Cortesía)

Mujeres en astronomía

- Desde tu perspectiva, ¿cómo hacer que más niñas y adolescentes vean a la ciencia como una opción a tomar en cuenta?

Tenemos un proyecto llamado CosmoAmautas, que tiene como fin acercar la ciencia, en particular la astronomía, a niños y niñas. Y nos enfocamos en aquellos que tienen menos ventajas, en este caso los que viven en las zonas rurales y las niñas. No solamente en el Perú, sino en el mundo, se ve grandes brechas educacionales entre niñas y niños, principalmente en matemáticas, tecnología y ciencia. Y esto está muy ligado a los prejuicios sociales, al machismo, a los roles que se les da desde muy temprana edad a los niños por el género que tienen. Hay muchas formas de acercar la astronomía a las niñas, una de las más importantes es proveerles de ejemplos a quien seguir. Incluso para mí misma tener una premio Nobel de Física más es una gran motivación, y creo que para las niñas ver científicas mujeres que hacen investigación de calidad y que las puedan inspirar es importante. Por otro lado, creo que es importante que los profesores sean conscientes de sus prejuicios, de sus sesgos, que es algo que inconscientemente tenemos todos, y tratar de identificar y erradicar estos para dar una educación más equitativa, que todos los niños tengan las mismas oportunidades. Dentro del proyecto CosmoAmautas, tratamos de ayudar a los docentes a guiar a las niñas a las ciencias. Además, los padres tienen un rol fundamental en inculcar a sus niñas, si es que tienen el interés, que pueden estudiar ingeniería. Por ejemplo, que no hay carreras para niñas y para niños.

- Finalmente, ¿qué mensaje le darías a una niña que tiene un interés por la ciencia?

Le diría que, si tiene interés por la ciencia y tienen una pregunta, nunca se queden con esa pregunta en la cabeza, sino que averigüen, que pregunten, que cuestione, que pregunten a los profesores, que nunca dejen de tener curiosidad. Si deciden que la astronomía, la física o las ciencias es lo que quieren hacer en el futuro, que no permitan que nadie les diga que no es posible, porque la ciencia es para todos.

