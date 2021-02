Como ya lo mencionaba en otra reciente reseña, en la fiesta de los smartphones y dispositivos móviles, quienes están trayendo más movimiento son los nuevos invitados. Realme es una marca asiática que, pese a ser muy joven (tiene poco más de dos años en el mercado), se las ha ingeniado para llamar la atención de los aficionados a la tecnología de consumo al lanzar diferentes dispositivos con características muy interesantes y precios bastante atractivos.

Como parte de su presentación en sociedad, tengo a prueba desde hace algunas semanas los Buds Q, unos auriculares de Realme que -tras buscar un poco en la web- descubrí que son su apuesta por captar a quienes buscan auriculares con tecnología True Wireless (es decir, sin ningún cable) y no planean invertir demasiado. Y yendo al grano: ¿valen la pena? Sí, si lo que buscas es un sonido bueno (aunque sin cancelación activa de sonido), una autonomía muy aceptable y un precio para nada despreciable .





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO Buds Q DIMENSIONES Auriculares: 19,8 mm x 17,55 mm x 22,5 mm.

Estuche cargador: 59,8 mm x 45 mm x 29,9 mm. PESO Auriculares: 3,6 gramos (cada uno)

Estuche cargador: 28, 2 gramos. FORMATO DE AUDIO SBC, AAC COLOR Amarillo, blanco y negro. RESISTENCIA AL AGUA IPX4 (solo los auriculares). RANGO DE RESPUESTA DE FRECUENCIA 20Hz – 20.000Hz. BATERÍA 20 horas de reproducción general (50% de volumen).

4,5 horas de reproducción de música (50% de volumen).

50 horas de espera (teórico).

3 horas en una sola llamada (50% de volumen). CONECTIVIDAD Bluetooth 5.0 clase 1. INCLUYE Cable de carga, gomas orejeras en tres tamaños.





¿Qué hay con el diseño?

Empecemos con el estuche: es minimalista, de líneas muy simples, pero no por eso deja de ser bonito . Sin embargo, es inevitable encontrarle parecido a las alternativas de otras marcas. Cuenta con un pequeño LED de colores [que indica el estado de la batería] en la parte frontal y en la trasera el conector micro USB. El plástico es el material principal, eso hay que tenerlo en claro.

En cuanto al diseño de los auriculares, son bastante pequeños, considerando que son del tipo in-ear [es decir, que ingresan a la parte externa del canal auditivo]. Tienen un sensor táctil en la parte exterior [justo en la zona donde está impresa la marca] y algunos micrófonos. En la punta permiten cambiar el tamaño de las gomas, para que se ajuste de manera más cómoda al oído del usuario. Además, muestra los pines que permiten la carga en el estuche.

¿Qué tal funcionan?

Durante las semanas que los he tenido a prueba, los Buds Q de Realme funcionan bien, dentro de su rango de precio . Son sumamente pequeños y son muy livianos. Tienen una buena sujeción gracias a las almohadillas de silicona. En lo particular, es el tipo de auriculares que más me acomodan.

Esta sujeción permite un aislamiento bastante bueno, que permite incrementar la calidad del sonido. Pero, debemos tener en claro que su desempeño en general solo está bien, pues no podemos exigirle funciones de una gama a la que no pertenecen . En reproducción de audio está bien y en la contestación de las llamadas, igual.

Hay te tener en cuenta que tiene bastantes limitaciones: al no contar con sensores en los auriculares, por ejemplo, no detiene la canción automáticamente cuando te los quitas.

La zona táctil de estos audífonos permite responder llamadas, pasar canciones… es decir, todo lo que se podría esperar. Ah, esta es también es la zona que se debe mantener presionada al inicio [en ambos dispositivos] para emparejarlos con algún dispositivo móvil. Uno de los puntos interesantes es su baja latencia . Cuando se activa el Modo Juego, a través de la aplicación de Realme, no es perceptible el retraso entre lo que uno ve en la pantalla con lo que escucha a través de los audífonos.

¿Y la batería?

En uso continuo, los Buds Q de Realme tienen una autonomía cercana a las cuatro horas . Además, utilizando el estuche se le puede recargar entre cuatro u cinco veces de manera completa, por lo que el periodo se podría extender alrededor de las 20 horas.

¿Valen la pena?

Los Buds Q de Realme son una muy buena opción para el uso diario , espaciado, por momentos. Si los necesitas para jornadas de largo aliento, te va a quedar “al debe”.





