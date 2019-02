Los gemelos semiidénticos que sobrevivieron pese a ser "típicamente incompatibles con la vida"

Se trata de un evento tan extraño que es apenas el segundo que se documenta en la historia de la neonatología.

Médicos en la ciudad de Brisbane, Australia, ayudaron a una mujer a dar a luz a un par de gemelos "semiidénticos".

Se trata de un niño y una niña, que actualmente tienen 4 años, que son idénticos por parte de madre.

Pero solo comparten una proporción del ADN de su padre, lo que les sitúa, genéticamente, en algún lugar entre gemelos fraternos y gemelos idénticos.

Los expertos dicen que el fenómeno es extremadamente raro, pues embriones como estos a menudo no sobreviven.

El profesor Nicholas Fisk, quien dirigió el equipo que cuidó a la madre y los gemelos en el hospital Royal Brisbane en 2014, dijo que el descubrimiento se realizó mediante un examen de rutina del embarazo.



Fue la primera vez que se identifican gemelos semiidénticos durante el embarazo.

En el caso ocurrido en Australia, se cree que el óvulo fue fertilizado simultáneamente por dos espermatozoides antes de dividirse. (Foto: Queensland University of Technology)

La madre primeriza tenía 28 años en ese momento y había dado a luz de forma natural, dijeron los médicos.



"El ultrasonido de la madre a las seis semanas mostró una placenta única y la colocación de sacos amnióticos que indicaban que estaba esperando gemelos idénticos", dijo el profesor Fisk.



"Sin embargo, un ultrasonido a las 14 semanas mostró que los gemelos eran un niño y una niña, lo cual no es posible con los gemelos idénticos".



El caso fue publicado en el medio especializado The New England Journal of Medicine. Hasta ahora no se ha dado a conocer la identidad de los niños.

¿Cómo pasó?

Los casos de gemelos idénticos, o monocigóticos, se dan cuando un solo óvulo, fertilizado por un solo espermatozoide, se divide y forma dos bebés.



Estos gemelos serán del mismo sexo y compartirán los mismos genes y características físicas.



Los gemelos idénticos son producto de un óvulo que se divide luego de haber sido fertilizado por un solo espermatozoide. (Foto: Getty)

Los gemelos no idénticos o dizigóticos ocurren cuando dos óvulos separados son fertilizados, cada uno por un espermatozoide diferente, y entonces se desarrollan en el útero al mismo tiempo.



Estos gemelos pueden ser del mismo sexo o diferentes y no son más parecidos que cualquier hermano o hermana común, a pesar de haber nacido juntos.



En este caso de gemelos semidénticos o sesquizigóticos, los investigadores creen que el óvulo fue fertilizado simultáneamente por dos espermatozoides antes de dividirse.



Si un óvulo es fertilizado por dos espermatozoides, se obtienen tres juegos de cromosomas, en lugar de los dos estándares, uno de la madre y dos del padre.



Y, según los especialistas, tres conjuntos de cromosomas son "típicamente incompatibles con la vida y los embriones no suelen sobrevivir".

Factores favorables

Los gemelos no idénticos son más comunes en algunas familias.



Las madres de más avanzada edad también tienen más probabilidades de tener gemelos no idénticos porque tienen más probabilidades de liberar más de un óvulo durante la ovulación.



El tratamiento de infertilidad puede aumentar la posibilidad de que se produzcan gemelos, ya que se puede colocar más de un embrión en el útero.



La fertilización in vitro favorece las condiciones para el desarrollo de gemelos. (Foto: Getty)

"Caso excepcional"

El primer caso documentado de gemelos semiidénticos se conoció en Estados Unidos en 2007.



El profesor Fisk dijo que un análisis de las bases de datos de gemelos en todo el mundo destacaba qué tan raros eran los gemelos sesquizigóticos.



Él y sus compañeros examinaron los datos genéticos de 968 gemelos fraternos, así como una serie de grandes estudios globales, pero no encontraron ningún otro caso de gemelos sesquizigóticos.



"Sabemos que este es un caso excepcional de gemelos semiidénticos", concluyó el experto.



"Pese a que los médicos pueden tener esto en cuenta en gemelos aparentemente idénticos, su rareza significa que no hay ninguna base para pruebas genéticas rutinarias".