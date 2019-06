'Generación agotada', un viral de Internet cuya fuente está errada

En los últimos días las noticias sobre un estudio científico que habla de una "generación agotada" se han vuelto virales. Este grupo estaría formado por jóvenes de entre 22 y 38 años, quienes prefieren descansar a estar en actividad, pues siempre están cansados, apáticos y tienen estrés.

Hasta ahí parece una información más sobre una investigación académica, pero el problema está en que el estudio al que hacen referencia no tiene nada que ver con esta supuesta nueva "generación".

Lo que dice el viral de la "generación agotada"

Las noticias sobre la "generación agotada" revisadas por El Comercio, que son más de 20, refieren que la investigación fue realizada por el 'Colorado Departament of Instuctions' o 'Colorado Department of Education'. Esta entidad sí existe, pero forma parte del estado de Colorado, en Estados Unidos, y no de la University of Northern Colorado, como aseguran.

Además, enlazan a un estudio publicado en el Journal of Advanced Academics de 2007, es decir, 12 años atrás.

No se explica cómo se llevó a cabo la investigación, en qué población fue aplicada y cuáles fueron sus alcances y objetivos. Tampoco se mencionan a los autores principales e instituciones involucradas.

Lo que dice el estudio

El estudio citado por el viral sobre la "generación agotada" es en realidad la investigación titulada 'Efectos de la instrucción escalonada en el rendimiento académico en un curso secundario de ciencias', cuyo principal objetivo era conocer cómo influye esta metodología de enseñanza en el desempeño escolar.

En la pesquisa, liderada por Stuart N. Omdal, de la University of Northern Colorado, participaron 388 alumnos de primer año de high school de 14 aulas de ciencia. Siete aulas recibieron instrucción escalonada, mientras que las demás formaron parte del grupo de control. El período de análisis fue un semestre completo de una escuela de Colorado.

Los resultados de este estudio muestran que aquellos alumnos que estudiaron ciencias con la metodología escalonada tuvieron un mejor desempeño en ciencias que aquellos que recibieron educación clásica, independientemente del conocimiento previo que tenían sobre la materia.

Entre las conclusiones, que puede revisar aquí, no se menciona nada sobre la llamada "generación agotada" ni sobre sus características. Si el estudio analizó estudiantes de primer año de secundaria, ¿cómo podría arrojar conclusiones sobre un grupo mayor, de 22 a 38 años?

¿Qué deben contener las noticias sobre estudios científicos?

Las noticias sobre estudios científicos de este tipo deben tratar de ser claras y completas. Deben incluir el nombre de la revista en la que fueron publicados, la fecha de publicación y sus autores. Con estos datos, los propios lectores pueden ubicarlos con facilidad y confirmar su existencia.

​Además, deben explicar la metodología usada, qué grupo o grupos fueron estudiados, señalar sus objetivos, sus principales hallazgos y las conclusiones.

También se debe indicar posibles conflictos de interés de quienes publican la información y de los que realizaron la investigación. Por ejemplo, si la investigación es sobre los beneficios de las pastas dentales, se deben mencionar si ha sido financiado por alguna empresa que fabrica estos productos.

En este caso, es posible que haya una investigación que pueda haber encontrado un tipo de "generación agotada", pero lo cierto es que el viral que circula por internet no tiene información precisa ni confiable.

Por ello, es importante que cada vez que veamos alguna noticia sobre algún estudio científico, veamos si cumple con esta información básica para poder tomar en cuenta su contenido.



