El Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo. Esto debido a su ubicación en el Círculo de Fuego del Océano Pacífico, que concentra el 85% de la actividad sísmica mundial.

Muestra de ello es que solo en los primeros cuatro meses de 2018 ya se han reportado 78 temblores. El sismo más fuerte en ese lapso ha sido el de 7,1° Richter, registrado el 14 de enero en Arequipa.

Esa relación del Perú con los sismos ha generado durante años varios mitos entre la población. Carlos Benavente, representante del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – Ingemmet, se encarga a continuación de desmentirlos.

Cuatro mitos sobre sismos:



► 1. Si corre mucho viento, temblará la tierra



Uno de los mitos más frecuentes es la creencia de que el clima tiene alguna relación con los sismos en nuestro país. Sin embargo, no existe ningún estudio o investigación que confirme esta hipótesis, pues los fenómenos que ocurren en la atmósfera no tienen relación con los que se dan al interior de la Tierra.



► 2. Las réplicas de los sismos son de menor intensidad



Las réplicas, tras el sismo principal, siempre serán de menor magnitud. Sin embargo, las réplicas son movimientos telúricos que podrían generar también grandes daños en zonas pobladas.



► 3. Los animales pueden predecir los sismos



Seguramente alguna vez oíste la frase: “Están aullando los perros, ocurrirá un sismo”. Sin embargo esta afirmación es falsa. Los animales son mucho más sensibles a los sonidos que se emiten durante un sismo, pero no es viable afirmar que puedan pronosticarlo.



► 4. En caso de sismo, colocarse bajo el marco de la puerta.



Este mito nació en una época en la que las casas se construían con adobe y tras los movimientos telúricos fuertes, lo único que quedaba en pie, generalmente, eran los marcos de las puertas. Sin embargo, lo más recomendable es establecer vías de evacuación y protegerse la cabeza, para evitar golpes por objetos que puedan caer.



Para consultar los sismos de 2018, CLIC AQUÍ.



(Si deseas enviar información a nuestra sección web de Tecnología y Ciencia, puedes hacerlo a través de estos correos: mtumay@comercio.com.pe / martintumay@gmail.com)

Síguenos en Twitter: