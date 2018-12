El gigante iceberg que se desprendió de la Antártida será analizado por científicos

En Año Nuevo, un equipo de científicos, técnicos y especialistas, partirán rumbo a la Antártida a bordo del rompehielos SA Agulhas II, con la intención de realizar un mapa e investigar las condiciones de Larsen C, el iceberg gigante que se desprendió de la Antártida a mediados del año pasado.



Gracias al trabajo de imágenes satelitales y videos generados con drones de la embarcación, esta misión buscará abrirse camino rumbo al trozo de hielo y realizar el primer mapeo de su estructura desde la superficie de la Tierra, ya que hasta la fecha sólo se han producido visiones desde fuera del planeta.



De lograr completar el recorrido sin problemas, los investigadores tendrán una oportunidad única para estudiar uno de los bloques de hielo más grandes de la zona y comenzar los análisis sobre el comportamiento de desplazamiento y descubrir los motivos detrás de las grietas que los forman.



En este viaje los científicos deberán enfrentarse a condiciones adversas, las mismas que en 1915 mantuvieron por más de 10 meses atrapado al Endurance, el buque rompehielos de Sir Ernest Shackleton, que finalmente se hundió entre las placas de hielo del Mar de Weddell.



El líder de esta nueva expedición y director del Instituto Scott de Investigación Polar, Julian Dowdeswell, explicó que "la Antártida es un lugar de extremos. Tu nunca sabes con qué condiciones te encontrarás".



Durante la expedición, se utilizarán robots submarinos para confeccionar mapas debajo de las placas de hielo con tecnología sonar, lo que permitirá saber si es que Larsen C ha tenido episodios anteriores de colapso o crecimiento dentro de su ciclo natural a través de unas marcas llamadas "ploughmarks".



Los científicos detallaron que de no encontrar estas marcas, significaría que el desprendimiento de Larsen C no tiene precedentes dentro de los últimos 20 mil años, algo que -insisten- no son buenas noticias.

Emol/GDA

