Google | Trucos para mejorar tus búsquedas en Internet

Internet siempre puede ser un aliado clave, lo esencial está en saber buscar. Es decir, “la búsqueda inteligente”.

La red de redes ofrece la posibilidad de acceder a miles de millones de documentos, imágenes, bases de datos, directorios y otros recursos que ayudan a alumnos y maestros en sus clases, tareas y exámenes. Sin embargo, la gran cantidad de datos dispersos puede convertirse en un obstáculo a la hora de encontrar fuentes confiables. Existen herramientas de búsqueda de Google que ayudan a ordenar la información entre ese mar de datos para obtener los resultados confiables y poder chequear la información.

(Foto: 377053 en Pixabay. Bajo licencia Creative Commons)

--- Trucos para sacarle provecho a Google ---

Hay muchas cosas que podemos lograr si aprovechamos todo el potencial que ofrecen las herramientas de la web. Esta es una serie de tips y trucos para usar el buscador a favor de la educación:



1. ¿Cómo encontrar información de fuentes confiables? Google Académico es una herramienta que permite buscar a través de múltiples disciplinas y fuentes en un solo lugar. Artículos, tesis, publicaciones académicas y de universidades, entre otros, aparecerán entre los resultados de la búsqueda y ayudarán a conseguir información confiable y de calidad.



2. De la misma manera, Google Libros ayuda en la búsqueda de publicaciones ya sea a través de temáticas específicas como con la búsqueda de un título en particular. La herramienta ofrece información sobre el autor, cantidad de páginas y, en algunos casos, un resumen o parte del texto. Incluso, algunos están disponibles en forma completa y cuando son de dominio público, pueden descargarse en formato PDF.



Desde este año, también es posible encontrar audiolibros en la biblioteca de Google Libros, desde novelas clásicas hasta libros sobre management, ideales para escuchar y adelantar entre viajes largos de subte o auto.



3. Utilizar parámetros de búsqueda. Tanto Google Académico como Google Libros comparten con el buscador los parámetros y operadores generales de búsqueda, aunque también poseen algunos “trucos” que ayudan a encontrar resultados más exactos. Si conocemos el título del material que estamos buscando podemos utilizar la función “intitle”. Si por ejemplo buscamos “intitle:Grecia”, los resultados serán aquellos que contengan esas palabra en el título del documento. De la misma forma, se puede restringir la búsqueda a un determinado autor y conocer sus escritos relacionados a un determinado tema. Así, al ingresar “autor:vargas llosa ensayos”, estaremos buscando el material realizado por el escritor peruano respecto de esa temática. En caso de que existan varios autores con el mismo apellido, también se pueden utilizar las comillas para buscar una frase exacta. Por ejemplo: autor: “ciro alegría”.



4. Un diccionario visual. Utilizar el buscador a la inversa: Google ofrece la posibilidad de utilizar el buscador como un gran diccionario de imágenes. Si encontramos una foto de un lugar, un evento o un objeto del que desconocemos los datos o información podemos hacer una búsqueda a través de la propia imagen, ingresándola en la caja de búsqueda para obtener los datos que necesitamos. Esto es clave también para poder chequear imágenes que dan vueltas en la web y no estamos seguros de su origen.



5. En el lugar adecuado. Muchas veces, para investigar acerca de determinados temas, los docentes ya conocen cuáles son aquellas instituciones académicas, sociedades profesionales, bibliotecas o fundaciones que profundizaron sus estudios en esa área. Sin embargo, encontrar la información que están buscando puede no resultar una tarea sencilla por la gran cantidad de datos que manejan esas organizaciones. Con Google se puede restringir las búsquedas a un determinado sitio para que los resultados solo provengan de una institución a través del operador “site:”. Por ejemplo, al ingresar “site:www.unav.es comunicación” se encontrarán resultados sobre esa temática en la Universidad de Navarra en España.



6. Además, también se pueden filtrar los resultados a través de las opciones avanzadas para delimitar la búsqueda a una ubicación o fecha de publicación, para encontrar páginas relacionadas o para que solo se muestren resultados en un idioma determinado. Se puede acceder a estas opciones desde el botón de Preferencias < Búsqueda avanzada.



7. Las palabras clave. Lo fundamental de toda búsqueda es saber elegir los términos adecuados para llegar a los resultados esperados. Es por eso que, al realizar una investigación sobre, por ejemplo, el barrio porteño de Palermo, una palabra que podría arrojar resultados con diferentes significados (el barrio y ex jugador del fútbol), es necesario demarcar el contexto de la búsqueda para delimitar los resultados a aquello que realmente se está buscando. En este caso, se obtendrán mejores resultados al buscar “barrio palermo”.



Otros puntos a tener en cuenta: tanto las letras mayúsculas como los signos de puntuación no modifican los resultados de la búsqueda. En cambio, sí lo hace el orden de los términos, por ejemplo, “verde manzana” (un color) y “manzana verde” (una fruta).

--- Más herramientas ---

Google también ofrece otras herramientas útiles que ayudan a la hora de completar tareas o trabajos de investigación. Por ejemplo, el buscador se puede utilizar como una calculadora para resolver operaciones matemáticas: Escribe “325 / 5 x 2” y Google te entregará los resultados dentro de la misma página. También es muy útil para realizar conversiones rápidas (¿sabes cuánto es 200 kilos en libras? ¡Pregúntale a Google!).