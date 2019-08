¿Qué hizo que los dinosaurios lograran expandirse por toda la Tierra?

Una nueva técnica para medir los componentes de las rocas antiguas muestra que los niveles de oxígeno en las rocas de América del Norte aumentaron casi un tercio en sólo un par de millones de años, posiblemente preparando el escenario para una expansión de dinosaurios en los trópicos de América del Norte y otros lugares.

Científicos han desarrollado una nueva técnica para liberar pequeñas cantidades de gas atrapado dentro de antiguos minerales de carbonato. Los gases se canalizan directamente a un espectrómetro de masas, que mide su composición.

Así, la investigación liderada por el profesor Morgan Schaller, del Instituto Politécnico Rensselaer, detalla que "en un período de alrededor de 3 millones de años, que es muy rápido en términos geológicos, los niveles de oxígeno en la atmósfera aumentaron de alrededor del 15% a alrededor del 19%".

"Probamos rocas de la meseta de Colorado y la cuenca de Newark que se formaron al mismo tiempo a unos mil kilómetros de distancia en el supercontinente de Pangea", explica el científico y agrega que "en comparación, hay un 21% de oxígeno en la atmósfera actual. Realmente no sabemos qué podría haber causado este aumento, pero también vemos una caída en los niveles de CO2 en ese momento".

Ante esto, los científicos destacan que "justo en el pico de oxígeno vemos aparecer los primeros dinosaurios en los trópicos de América del Norte, el Chindesaurus". Si bien destacan que "aún no podemos decir si esto fue un desarrollo global, y los dinosaurios no alcanzan el dominio ecológico en los trópicos hasta después de la extinción del Triásico Final. Lo que podemos decir es que esto muestra que el entorno cambiante hace 215 millones de años era adecuado para su diversificación evolutiva, pero, por supuesto, los niveles de oxígeno pueden no haber sido el único factor".

La situación estudiada por este equipo de investigadores sugiere un escenario global de este cambio en el planeta hace millones de años, si bien sólo se analizaron rocas a mil kilómetros de distancia, es posible que sea una situación más extendida en la época.

