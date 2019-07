Hombre guardó por años una enorme roca creyendo que tenía oro y era un raro meteorito

Un hombre en Australia halló una rara roca y la guardó durante años, pues pensaba que contenía oro. Pero el tesoro que llegó a sus manos era literalmente de otro mundo. Se trataba de un raro meteorito.

Dave Hole encontró en 2015 esta roca rojiza cuando buscaba oro en la región de Queensland, en Australia. Trató de romperla con un taladro, un mazo e incluso la lanzó al suelo, pero seguía intacta, así que decidió conservarla.

Según cuenta a The Sydney Morning Herald, la tuvo en casa por varios años hasta que decidió llevarla al Museo de Melbourne para que la identificaran. Fue entonces cuando recibió una inesperada noticia.

Los geólogos de la institución le confirmaron que había oro en la roca, pero eso no era lo más valioso: había hallado un raro meteorito de unos 4.600 millones de años, más antiguo que la misma Tierra.



"Tengo más posibilidades de ser golpeado por un rayo dos veces que de encontrar otra vez un meteorito", dice Hole.

"Es probable que este meteorito en particular salga del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter", explica Dermot Henry, geólogo del museo.

En un artículo publicado en la revista Proceedings of the Royal Society of Victoria, los científicos detallan que el meteorito pesa 17 kilogramos, tiene 39 cm de largo y está compuesto por hierro, por lo cual se considera como una condrita H5, un tipo raro de roca espacial.

Los investigadores determinaron que el meteorito cayó a la Tierra hace unos mil años, de acuerdo a la datación de carbono 14.

"Tenía este aspecto esculpido y con hoyuelos (...) Eso se forma cuando atraviesan la atmósfera, se funden en el exterior y la atmósfera los esculpe", agrega el investigador del Museo de Melbourne, que expondrá la roca durante la Semana Nacional de la Ciencia en agosto próximo.



