No existe el "gen gay", pero sí vínculos genéticos en el comportamiento sexual Al igual que ser alto o bajo, que te gusten los hombres o las mujeres no está definido por un solo gen, sino por múltiples regiones del genoma y, como cualquier característica humana compleja, por múltiples factores no genéticos

Defensores de los derechos sexuales acogieron con beneplácito el estudio, diciendo que "proporciona aún más evidencia de que ser gay o lesbiana es una parte natural de la vida humana". (Foto: AFP)