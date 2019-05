Huawei podría tener listo su propio sistema operativo este año

Huawei podría tener listo en el cuarto trimestre de este año su propio sistema operativo para teléfonos inteligentes y computadores portátiles, según informó Richard Yu, director ejecutivo del negocio de consumo de la compañía a CNBC. El nuevo software estaría disponible inicialmente en China y luego sería lanzado a nivel mundial a principios de 2020.

El directivo de la compañía aclaró que esto sólo sucedería si la empresa se ve obligada a dejar de utilizar los sistemas operativos de Google y Microsoft en caso de que no se llegue a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos luego de que se cumplan los tres meses de la licencia temporal para seguir usando la tecnología estadounidense.

[Huawei | Hongmeng, el sistema operativo con el que la firma china busca reemplazar a Android]

[Los problemas que podría enfrentar un sistema operativo propio de Huawei]

El gigante tecnológico chino fue incluido en una lista negra que requería que las empresas estadounidenses obtuvieran permiso del gobierno antes de vender cualquier producto a Huawei, lo que dio pie al golpe más duro que ha recibido la firma china por parte del gobierno americano que terminó con la ruptura de negocios con Google y otras compañías.

El reto mayor que enfrenta la firma asiática es lograr un acuerdo para que las compañías y desarrolladoras de aplicaciones creen las versiones de sus plataformas para este nuevo sistema operativo. El problema es que algunas de las más populares como WhatsApp, Instagram o Twitter son estadounidenses por lo que estas tendrían que crear una versión que se ajuste a este nuevo sistema operativo.



"No queremos hacer esto, pero nos veremos obligados a hacerlo por el gobierno de Estados Unidos. Este tipo de cosas, no sólo serán malas noticias para nosotros, sino también para las empresas estadounidenses ", dijo Yu.



Actualmente, la compañía china enfrenta un problema mayor luego de que la empresa de semiconductores propiedad de SoftBank, ARM, que otorga las licencias para que Huawei pueda hacer sus propios procesadores, dijo que no continuará abasteciendo con tecnología a las compañías.

El Tiempo, GDA

Síguenos en Twitter...