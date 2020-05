En 2019, Huawei recibió uno de los golpes más duros de su historia. El Gobierno de Estados Unidos lanzó un veto comercial contra la compañía, lo cual significó el cese inmediato de las relaciones con cualquier empresa estadounidense. La principal repercusión de todo esto fue la pérdida de las licencias oficiales del sistema operativo Android de Google, y, por lo tanto, el acceso a la tienda de aplicaciones Google Play Store.

Recordemos que es mediante Google Play Store que podemos descargar aplicaciones como Facebook, WhatsApp o Instagram. ¿Cómo podría la firma asiática suplir tamaña ausencia? Algunos creían que era una tarea imposible; sin embargo, la compañía ha demostrado que sus nuevos celulares, como el P30 y los flamantes P40, pueden seguir manteniéndose entre los favoritos del mercado.

AppGallery

La estrategia principal de Huawei fue crear un ecosistema propio, así que diseñó AppGallery, la plataforma de distribución abierta de la firma, en la cual sus usuarios pueden encontrar un sinnúmero de apps, entre las que se encuentran TikTok, Telegram, SnapChat y Tindal.

El gran problema es que muchas de las aplicaciones más populares en los países occidentales, como Facebook, WhatsApp o Instagram, no pueden descargarse desde dicha plataforma. ¿Qué opciones hay entonces?

Todos los dispositivos Huawei traen en su capa de personalización la tienda App Gallery preinstalada. (Foto: Bruno Ortiz/El Comercio)

APK oficiales

Una de las maneras más rápidas y, sobre todo, seguras para descargar Facebook o WhatsApp en los nuevos celulares de Huawei, como el P40 o el P40 Pro, es a través de las APK que ambas aplicaciones han puesto a disposición del público en sus sitios oficiales. Las APK son formatos ejecutables que usa el sistema Android para abrir las aplicaciones.

- Para descargar la APK oficial de Facebook, CLIC AQUÍ

- Para descargar la APK oficial de WhatsApp, CLIC AQUÍ

Hasta el cierre de esta edición, no habíamos podido encontrar algo similar con Instagram, algo curioso teniendo en cuenta que también es propiedad de Facebook.

También es posible descargar un APK desde sitios no oficiales, pero eso queda bajo responsabilidad de cada quien, pues al tratarse de fuentes no oficiales no se descarta el contenido malicioso en ellas.

Algo que no podemos dejar de mencionar es que las APK son versiones que no se actualizan automáticamente. En ese sentido, debemos estar pendientes cada cierto tiempo para reinstalarlas y así acceder a las mejoras y parches que vayan ofreciendo.

DATO

Desde la AppGallery es posible encontrar aplicaciones para descargar APK’s, por ejemplo, APKMirror e InstApps.

