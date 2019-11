Muchas veces las personas, en diferentes contextos, dejan de recibir alimentos por voluntad propia o por la fuerza. En el primer caso, las huelgas de hambre se han presentado en diversas partes del mundo y la duración de estas medidas de fuerza suelen variar.

Un informe publicado en la revista especializada Scientific American explica que el tiempo que una persona puede soportar sin ingerir alimentos depende de diversos factores: el peso corporal, el componente genético, el estado de salud y la hidratación.

Alan D. Lieberson, especialista en medicina terminal y tratamiento del dolor, indica en el mencionado medio que el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a los cambios y que es difícil dar una respuesta correcta respecto al tiempo que puede soportar una persona en estado de inanición.

El experto explica que lo que se sabe es que las personas en estado de inanición total o parcial presentan efectos adversos a partir de las dos semanas en promedio, y esto depende de su estado de hidratación.

“Lo que es evidente es que el cuerpo puede moderar el metabolismo para conservar energía y que la supervivencia individual varía notablemente”, detalla.

Del mismo modo, un artículo de 1997 publicado por el British Medical Journal da cuenta de una serie de casos de huelguistas de hambre que lograron sobrevivir entre 28 y 40 días, como máximo.

Un ejemplo que muchas personas tienen presente es la de Mahatma Gandhi, el activista por la independencia de la India, quien logró sobrevivir 21 días sin comida bebiendo sorbos de agua hasta que su cuerpo no pudo más y tuvo que ser atendido.

Mahatma Gandhi fue uno de los más famosos huelguistas de hambre de la historia. (Foto: AFP)

Otro caso más reciente es el de la activista india Irom Sharmila, quien duró 16 años en huelga de hambre, pero su supervivencia se debe a que era alimentada a la fuerza por las autoridades a través de una sonda insertada en su nariz.

En los casos de las personas con condiciones como anorexia nerviosa o aquellos presos políticos encerrados sin alimentos, el tiempo de duración, detalla el informe, también depende de la periodicidad con la cual pueden tener acceso a algún alimento y al agua, principalmente.

Acusada de intento de suicidio, Irom Sharmila era obligada a alimentarse por una sonda en la nariz. (Foto: SAJJAD HUSSAIN / AFP)

En aquellos casos en que se deja de recibir tanto alimentos como agua de manera total, el tiempo promedio de supervivencia es de entre 10 y 14 días. Si el individuo se encuentra en un buen estado de salud y está deshidratado o sobrehidratado, el tiempo puede variar entre una y tres semanas, detalla el Medical Foundation for the Care of Victims of Torture.

En cualquiera de los casos, los efectos de dejar de recibir alimentos se notan, en promedio, a las dos semanas, según los médicos.

