Así se iluminó por primera vez el Universo hace 13 mlls de años

Por primera vez, los astrónomos han vislumbrado el alba del universo, hace 13.600 millones de años, cuando las primeras estrellas empezaron a encenderse después del Big Bang. Además, tal vez detectaron la misteriosa materia oscura en funcionamiento.



Se trata de una débil señal de radio desde el espacio profundo, captada por una antena apenas más grande que un refrigerador y que cuesta 5 millones de dólares, pero que en cierto sentido puede retroceder mucho más en el tiempo y la distancia que el famoso Telescopio Espacial Hubble, que costó miles de millones.

--- Un descubrimiento trascendental---



Judd Bowman, de la Universidad Estatal de Arizona, autor principal de un estudio publicado el miércoles en la revista Nature, dijo que la señal proviene de los primeros objetos del universo cuando apenas salía de la oscuridad 180 millones de años después de la explosión originaria.



Ver encenderse el universo, aunque fuera una señal débil, es aún más importante que el Big Bang, porque “estamos hechos de materia de estrellas y por eso vislumbramos nuestro origen”, dijo el astrónomo Richard Ellis, quien no participó del proyecto.



La señal mostró temperaturas inesperadamente altas y una onda pronunciada. Al tratar de averiguar por qué, los astrónomos conjeturaron que posiblemente era obra de la esquiva materia oscura.



Si se verifica, sería la primera confirmación de este tipo de materia oscura, que es una parte importante del universo que los científicos buscan desde hace décadas.



---Revelando una época oscura---



“Si se confirma, este descubrimiento merece dos premios Nobel”, por captar la señal de las primeras estrellas y por confirmar la potencialidad de la materia oscura, dijo el astrónomo Avi Loeb, de Harvard, quien no formó parte de la investigación. Añadió que “las conclusiones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias” y que se requieren pruebas independientes para verificar los hallazgos.



Bowman coincidió en la necesidad de la verificación independiente, aunque su equipo dedicó dos años a verificar el trabajo dos y tres veces.



“Es una época del universo sobre la cual no sabemos nada”, dijo Bowman. Dijo que el descubrimiento es “como la oración inicial” de uno de los primeros capítulos de la historia del cosmos.



Nada de esto está a la vista: todo es indirecto, basado en los cambios de las longitudes de onda provocados por señales de radio.



El universo inicial era negro y frío, ocupado tan solo por hidrógeno y helio. Cuando se formaron las estrellas, éstas emitieron luz ultravioleta hacia las zonas oscuras entre ellas. Esa luz cambia la firma energética de los átomos de hidrógeno, dijo Bowman.

