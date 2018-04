El insólito requisito "ideológico" de un banco de donantes de espermas

Para donar semen en un banco de esperma de China, no basta con el buen estado de salud o la vitalidad de los espermatozoides.



Los donantes que asistan a ese centro ubicado en la capital deben demostrar otra cualidad que va más allá de cualquier diagnóstico físico.



El anuncio lo hizo el Hospital Tercero de la Universidad de Pekín esta semana a través de su página oficial en WeChat, una de las redes sociales chinas más populares.



Prometen una recompensa de unos US$872 para los que fueran aceptados como donantes.



Pero desde su publicación, el anuncio generó todo tipo de comentarios y polémica tanto dentro como fuera del país asiático.



Y es que, según el centro de salud, uno de los requisitos fundamentales para ser aceptado como donante es demostrar lealtad al Partido Comunista chino y "amar a la madre patria socialista".



Los candidatos, además, también deben demostrar cualidades físicas que los avalen para las donaciones y mostrar otras inusuales cualidades cívicas.



Otras cualidades

Los donantes deben de demostrar cualidades políticas y cívicas. (Foto: AFP)

La publicación indicaba que los solicitantes para ser aceptados como donantes debían ser hombres de entre 20 y 45 años, sin enfermedades genéticas o infecciosas y sin signos de problemas de sobrepeso, daltonismo o alopecia.



Pero no quedaba ahí.



El comunicado dejaba claro que los aspirantes también deben tener "cualidades políticas favorables".



Entre estas, mencionaba "apoyar al liderazgo del Partido Comunista", ser leales a su causa y "ser ciudadanos decentes y respetuosos de la ley, libres de problemas políticos".



No está claro cómo el hospital planea verificar la lealtad ideológica de los donantes.



Lealtad al Partido



El hospital lanzó el comunicado el pasado miércoles y, aunque eliminó la publicación de WeChat, la campaña de donación continuará hasta el 23 de mayo, según la agencia de noticias AFP.



Hasta donde se sabe, los otros bancos de esperma de China no han pedido lealtad al Partido a sus potenciales donantes.



Según la Comisión Nacional de Salud de China, solo hay 23 bancos de este tipo en todo el país y la mayoría presenta escasez de donantes.



En un banco de semen de China no basta con tener buen estado de salud para donar. (Foto: AFP)

Desde 2005, cuando China relajó su política que regulaba tener un solo hijo, la demanda de esperma donado aumentó, según medios locales.



Para poder usar los servicios de un banco de esperma en el país asiático, las familias deben demostrar que el futuro padre es infértil o que tiene una enfermedad genética.



La campaña ha provocado burlas de los usuarios de las redes sociales chinas.



"Los rasgos adquiridos no pueden transmitirse", escribió un usuario en el sitio de microblogging Weibo.